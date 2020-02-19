«Манчестер Сити» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч АПЛ 19 февраля 2020 года

В 26 туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на своем поле примет «Вест Хэм». Матч пройдет на стадионе «Этихад» 19 февраля и начнется в 22:30 по московскому времени. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Вест Хэм».

«Манчестер Сити»

Недавно «Ман Сити» на два года лишился права выступать в Лиге чемпионов. Это явно очень негативно сказалось на футболистах команды.

В чемпионате за 25 туров «горожане» набрали 51 очков. Это на один пункт меньше, чем у «Лестера», хотя «лисы» сыграли на один матч больше. Отставания от «Ливерпуля» 25 очков, но в случае победы оно сократится, поскольку «красные» тоже провели на одну игру меньше.

«Бело-голубые» проиграли в двух поединках подряд. Они уступили «Ман Юнайтед» в полуфинале Кубка лиги, но при этом прошли в финал турнира. 2 февраля «Ман Сити» потерпел выездное поражение от «Тоттенхэма» в АПЛ.

Перед этим команда Гвардиолы разгромила «Фулхэм» в Кубке Англии 4:0 и выиграла у «Шеффилд Юнайтед» 0:1.

«Шейхи» очень любит играть дома, поскольку они выиграли 31 матч из 34 последних, проведенных на «Этихад». При этом в 7 из 8 игр в Манчестере «Сити» забивал не менее двух мячей.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» в очень щекотливом положении. Подопечные Дэвида Мойеса в зоне вылета на 18 строчке с 24 очками. При этом «молотки» проиграли три домашних мата подряд и выиграли только один из пяти последних.

Еще «молотобойцы» являются одним из самых пропускающих коллективов. Помимо этого стоит отметить, что «Вест Хэм» не выигрывает на протяжении шести встреч.

25 января команда вылетела из Кубка Англии, проиграв «Вест Бромвичу» 0:1. Спустя 4 дня «красно-синие» уступили дома «Ливерпулю» 0:1. На старте февраля гости расписали мировую с «Брайтоном» (3:3).

Календарь и таблица АПЛ

В составе травмирован Фелипе Андерсон. Также есть проблемы у Джека Уилшера и Андрея Ярмоленко.

Прогноз и ставки

Для «Манчестер Сити» наступили нелегкие времена. Но это не значит, что команда перестанет двигаться в своем направлении. Как сейчас коллектив постарается показать свою лучшую игру. Все-таки для Пепа это вопрос чести.

«Вест Хэм» в очень плохой форме и совсем неудачно играет на выезде. Вполне вероятно, что «молоткам» придется вынимать мячи из сетки не один раз.

1.14 и 18.5 — коэффициенты на победу команда в матче. Ничейный исход сопровождается коэффициентом 9.50.

10.08 «Сити» выиграл на выезде 0:5. «Горожане» выиграли 6 последних поединков против «Вест Хэма», забив в четырех из них больше трех мячей. Наш прогноз и ставка — ИТ 1 больше 3.0 за 1.76. 0