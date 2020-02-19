ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Вегас» — «Вашингтон»НХЛ. 30 сэйвов Варламова, передача Орлова и победная шайба Кучерова Виллиан ЖозеТрансферный дайджест. 11-17 февраля Зинедин ЗиданНеверные решения Зидана стоили «Реалу» победы
  • 09:45
    • Тарасов — игрок «Рубина»
  • 07:52
    • «Барселона» заплатит за форварда «Леганеса» 20 миллионов
  • 00:55
    • «Челси» на «Стэмфорд Бридж» проиграл «Манчестер Юнайтед»
  • 00:41
    • «Милан» на своем поле обыграл «Торино»
  • 23:48
    • Фернандеш отсудил у «Локомотива» более 10 миллионов рублей
  • 23:35
    • Первый канал покажет матч «Реал» — «Барселона»
  • 23:03
    • Василевский признан второй звездой недели в НХЛ
    Все новости спорта

    «Ман Сити» прервет серию неудач

    «Манчестер Сити» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч АПЛ 19 февраля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Манчестер Сити Прогнозы на Вест Хэм Календарь АПЛ
    Прогноз на «Манчестер Сити» — «Вест Хэм»
    Кевин де Брюйне и Серхио Агуэро
    В 26 туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на своем поле примет «Вест Хэм». Матч пройдет на стадионе «Этихад» 19 февраля и начнется в 22:30 по московскому времени. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Вест Хэм».
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Февраля 2020 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 22:30 Вест Хэм Вест Хэм
  • Лондон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.15
  • X
  • 8.00
  • 2
  • 17.00
  • Ставка!
    •

    «Манчестер Сити»

    Недавно «Ман Сити» на два года лишился права выступать в Лиге чемпионов. Это явно очень негативно сказалось на футболистах команды.

    В чемпионате за 25 туров «горожане» набрали 51 очков. Это на один пункт меньше, чем у «Лестера», хотя «лисы» сыграли на один матч больше. Отставания от «Ливерпуля» 25 очков, но в случае победы оно сократится, поскольку «красные» тоже провели на одну игру меньше.

    «Бело-голубые» проиграли в двух поединках подряд. Они уступили «Ман Юнайтед» в полуфинале Кубка лиги, но при этом прошли в финал турнира. 2 февраля «Ман Сити» потерпел выездное поражение от «Тоттенхэма» в АПЛ.

  • «Манчестер Сити» исключен из еврокубков. Как это отразится на клубе?
  • Действующий чемпион Англии не сможет играть на евроарене в следующие два сезона
  • 15/02/2020

    • Перед этим команда Гвардиолы разгромила «Фулхэм» в Кубке Англии 4:0 и выиграла у «Шеффилд Юнайтед» 0:1.

    «Шейхи» очень любит играть дома, поскольку они выиграли 31 матч из 34 последних, проведенных на «Этихад». При этом в 7 из 8 игр в Манчестере «Сити» забивал не менее двух мячей.

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» в очень щекотливом положении. Подопечные Дэвида Мойеса в зоне вылета на 18 строчке с 24 очками. При этом «молотки» проиграли три домашних мата подряд и выиграли только один из пяти последних.

  • Письма несчастья. Внутренняя переписка навредила «Манчестер Сити»
  • Английский клуб отстранен от Лиги чемпионов на два сезона
  • 15/02/2020

    • Еще «молотобойцы» являются одним из самых пропускающих коллективов. Помимо этого стоит отметить, что «Вест Хэм» не выигрывает на протяжении шести встреч.

    25 января команда вылетела из Кубка Англии, проиграв «Вест Бромвичу» 0:1. Спустя 4 дня «красно-синие» уступили дома «Ливерпулю» 0:1. На старте февраля гости расписали мировую с «Брайтоном» (3:3).

    Календарь и таблица АПЛ

    В составе травмирован Фелипе Андерсон. Также есть проблемы у Джека Уилшера и Андрея Ярмоленко.

    Прогноз и ставки

    Для «Манчестер Сити» наступили нелегкие времена. Но это не значит, что команда перестанет двигаться в своем направлении. Как сейчас коллектив постарается показать свою лучшую игру. Все-таки для Пепа это вопрос чести.

    1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru 10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru

    «Вест Хэм» в очень плохой форме и совсем неудачно играет на выезде. Вполне вероятно, что «молоткам» придется вынимать мячи из сетки не один раз.

    1.14 и 18.5 — коэффициенты на победу команда в матче. Ничейный исход сопровождается коэффициентом 9.50.

    10.08 «Сити» выиграл на выезде 0:5. «Горожане» выиграли 6 последних поединков против «Вест Хэма», забив в четырех из них больше трех мячей. Наш прогноз и ставка — ИТ 1 больше 3.0 за 1.76. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.35
  • Прогноз на матч Аль-Садд — Сепахан
  • Футбол
  • Сегодня в 18:35
    •  1.68
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Спартак — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Боруссия Д — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Атлетико — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Боруссия Д — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Атлетико — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.56
  • Экспресс дня 18 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Филадельфия — Коламбус
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Питтсбург — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Трактор — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Аталанта — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Аталанта — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Спортинг — Истанбул
  • Футбол
  • Послезавтра в 20:55
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Кевин де Брюйне
  • «Манчестер Сити» исключен из еврокубков. Как это отразится на клубе?
    • 14:55 15/02/2020     Александр Логинов
  • Логинов не просто добыл золото на ЧМ. Он заставил замолчать всех западных критиков
    • 18:50 16/02/2020     Килиан Мбаппе и Неймар
  • Еще один шанс парижан. Чемпионы Франции больше всех похожи на победителей ЛЧ
    • 22:22 16/02/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Манчестер Сити» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч АПЛ 19 февраля 2020 года. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Вест Хэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76
    Тоже интересно
    Трент Александер-Арнольд и Тодд Кантвелл Футбол «Ливерпуль» продолжил невероятную серию. АПЛ показала свою силуМерсисайдцы с большим трудом смогли одолеть главного аутсайдера чемпионата Англии Вчера в 14:020
  • 10:01
    • Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ
  • 22:51
    • Месси и Хэмилтон разделили награду Laureus лучшему спортсмену года
  • 17:17
    • Гвардиола: В какой бы лиге мы ни играли, я все равно буду в «Ман Сити»
    Давид де Хеа Футбол АПЛ. «Ливерпуль» победил «Норвич», «Арсенал» разгромил «Ньюкасл», «Челси» проиграл «МЮ»Обзор матчей 26 тура АПЛ 01:040
  • Экспресс дня

  • Чем порадуют первые матчи 1/8 Лиги чемпионов?
  • 2.56
    •
  • 10:22
    • «Локомотив» может подписать бомбардира сборной Израиля
  • 09:44
    • В «Химках» может смениться руководство
  • 09:31
    • Фавр: «Боруссия» Д готова к встрече с ПСЖ
    Пеп Гвардиола Футбол «Лучше поздно, чем никогда». Футбольный мир реагирует на наказание «Ман Сити»Как футбольный мир отреагировал на исключение «Манчестер Сити» из еврокубков Вчера в 02:080
  • 16:44
    • «Сочи» объявил об аренде Кокорина
  • 09:15
    • «Тампа» установила новый клубный рекорд
  • 07:36
    • Сульшер: К счастью, когда я играл, не было VAR
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие