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    Удачно ли сыграет «Наполи» на «Джузеппе Меацца»?

    «Интер» — «Наполи». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч Кубка Италии 12 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Интер» — «Наполи»
    «Наполи» — «Интер»: фрагмент матча Серии А
    12 февраля в первом полуфинальном матче Кубка Италии «Интер» на «Джузеппе Меацца» сыграет с «Наполи». Игра начнется в 22:45 по мск. Прогноз на «Интер» — «Наполи».
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    Футбол. Италия. Кубок 12 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Интер»

    Миланский коллектив в этом розыгрыше Кубка Италии преодолел уже две стадии. В 1/8 финала он в родных стенах разгромил «Кальяри» (4:1), а на следующем раунде также дома переиграл «Фиорентину» — 2:1.

    У «нерадурри» на данный момент длительная серия без поражений с учетом всех турниров. Последний раз они уходили с поля поверженными 10 декабря, когда на своем поле проиграли «Барселоне» со счетом 1:2.

    На выходных «змеи» провели дерби против «Милана», которое принесло «Интеру» волевую викторию со счетом 4:2. Эта победа стала для команды третей подряд.

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    • В турнирной таблице чемпионата Италии «черно-синие» идут на первом месте, но второй «Ювентус» они опережают только по лучшей разнице мячей.

    «Наполи»

    Неаполитанцы в текуще Кубке страны также преодолели два раунда. Сперва они дома справились с второлиговой «Перуджей» (2:0), а затем одолели «Лацио» (1:0) в родных стенах.

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    Накануне «голубые» проиграли на своей территории «Лечче» (2:3) в рамках чемпионата Италии. Этой неудачей они прервали свою 3-матчевую выигрышную серию.

    В выигрышный период команда из Неаполя, помимо победы над «лациале» в Кубке, также обыграла дома «Ювентус» (2:1) и в гостях «Сампдорию» (4:2) в матчах Серии А.

    Все прогнозы на футбол

    После 23 туров итальянского первенства «Наполи» с 30 очками идет только на 11 строке в турнирной таблице, уступая четыре балла шестой еврокубковой строке.

    В начале января эти команды играл между собой в рамках Серии А. И тогда «Интер» одолел «Наполи» (3:1) на его поле, в прошлом сезоне чемпионата эти коллективы обменялись домашними викториями — 1:0 и 1:4.

    Прогноз на «Интер» — «Наполи»

    «Наполи» через Кубок будет стараться спасти неудачный сезон. Рекомендуем в этом поединке поставить на гостей с форой. 0

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