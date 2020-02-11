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    «Ноттингем» и «Чарльтон» много не забьют

    «Ноттингем Форест» — «Чарльтон». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч Чемпионшипа 11 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Ноттингем Форест» — «Чарльтон»
    Тайлер Уокер
    В 32 туре английского Чемпионшипа «Ноттингем Форест» примет «Чальтон Атлетик». Матч будет проведен 11 февраля. Место встречи — стадион «Сити Граунд». Начало в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Ноттингем Форест» — «Чарльтон».
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 11 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Ноттингем Форест»

    После 31 матча «Ноттингем Форест» занимает 4 место в турнирной таблице. На счету клуба 54 очка. В этом сезоне хозяева мало пропускают. У них всего 30 пропущенных голов и это третий результат в лиге.

    В прошлом туре команда выиграла у «Лидса» со счетом 2:0. Это была четвертая победа коллектива в пяти последних домашних матчах. Перед этим «красные» проиграли «Бирмингему» 2:1. В конце января «Форест» выиграл у «Брентфорда» 0:1.

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    Дома «лесники» не проигрывают на протяжении пяти поединков. Также отметим, что «Ноттингем Форест» редко забивает больше двух голов. В среднем за игру команда расписывается в воротах соперника один или два раза.

    Примечательно, что перед данным поединком хозяева не имеют никаких кадровых проблем.

    «Чарльтон»

    «Чарльтон» находится на другой стороне турнирной таблицы. Гости занимают 21 место с 33 очками в активе. Команда часто пропускает. Из 31 матча лишь в пяти коллектив оставался «сухим».

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    Если говорить о результатах, то они неважные. Начиная с января «красные дрозды» сыграли 7 поединков, выиграв при этом лишь в одном — 4 поражения и две ничьи.

    На днях команда проиграла «Сток Сити» 3:1. В начале февраля «Атлетик» выиграл у «Барнсли» со счетом 2:1. 22 января у «красной армии» была нулевая ничья с «Фулхэмом».

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    • Добавим, что «Чарльтон» проиграл в 7 из 8 гостевых встреч. Не менее двух мячей команда пропускала в 10 из 12 поединков на выезде.

    Прогноз

    «Ноттингем» считается фаворитом — 1.58 и 6.30 соответственно. Ничья оценивается коэффициентом 3.85.

    В трех матчах подряд между этими командами была ничья — 1:1, 1:1 и 0:0. Да и вообще традиционно в этом противостоянии чаще всего забивается не больше двух мячей.

    Бомбардирскими качествами ни та, ни другая команда не обладают. Так что мы ожидаем в этой небольшое количество забитых мячей. Поэтому рекомендуем поставить на «тотал меньше 2.5» за 1.95. 0

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