«Реал Сосьедад» — «Атлетик». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Испании 9 февраля 2020 года

9 февраля «Реал Сосьедад» в Сан-Себастьяне на стадионе «Реале Сегурос» примет «Атлетик» из Бильбао в поединке 23-го тура испанской Примеры. Начало — 16:00 по мск. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Атлетик».

«Реал Сосьедад»

Несколько дней тому назад «Сосьедад» сотворил сенсацию в 1/4 финала Кубка Испании, одолев в Мадриде «Реал» со счетом 4:3. При этом по ходу матча сан-себастьянцы выли — 4:1.

А вот в Примере дела у басков идут не особо хорошо. За последние четыре встречи первенства они проиграли три игры при одном выигрыше.

Эта единственная виктория состоялась тур тому назад дома над «Мальоркой» (3:0). Поражения были от «Вильярреала» (1:2) в родных стенах, а также выездные от «Бетиса» (0:3) и «Леганеса» (1:2) в последнем туре чемпионата.

В турнирной таблице Примеры «Реал Сосьедад» с 34 очками идет на восьмой позиции, уступая всего два балла шестой еврокубковой строке. В десяти домашних матчах «сине-белые» выиграли в половине из них, трижды проиграли и две игры свели вничью.

«Атлетик»

«Атлетик» из Бильбао также провел сенсационную игру в Кубке Короля, выбив саму «Барселону», обыграв ее дома со счетом 1:0, забив в самом конце.

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В чемпионате Испании «красно-белые» находятся на девятой позиции в турнирке, имея на своем счету на три очка меньше, чем их предстоящий противник.

В рамках Примеры баски не могут победить уже в семи играх подряд, сыграв за этот период пять раз вничью и две встречи проиграв. В последнем туре первенства они уступили 0:2 дома «Хетафе», прервав т.с. серию из пяти мировых.

Вне родных стен в этом чемпионате «Атлетик» победил лишь раз в 11 поединках, семь игр закончил мировыми исходами и три встречи проиграл.

В первом круге «Атлетик» в Бильбао взял верх над «Сосьедадом» со счетом 2:1, в прошлом сезоне дважды выиграли сан-себастьянцы — 2:1 и 3:1.

Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Атлетик»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Реал Сосьедаду» — 2.15, победа «Атлетика» — 3.90, ничья — 3.30.

Прогнозируем, что после тяжелых кубковых матчей команды не выдадут голевой феерии. 0