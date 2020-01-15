«Монако» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч чемпионата Франции 15 января 2020 года

В перенесенном матче 15-го тура французской Лиги 1 «Монако» будет принимать ПСЖ. Матч пройдет 15 января на «Луи II». Начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Монако» — ПСЖ.

«Монако»

Только 12 января «Монако» сыграл с ПСЖ на выезде. «Монегаски» провели вторую встречу под руководством Роберта Морено и сумели добиться положительного результата — 3:3.

Этой ничьей «Монако» продлил свою беспроигрышную серию в Лиге 1 до пяти матчей. В 2020 году «Монако» также 4 января удалось обыграть «Реймс» в 1/32 финала Кубка Франции — 2:1.

В турнирной таблице Лиги 1 «Монако» после 19 матчей занимает восьмое место. У команды в активе 29 очков, 34 забитых мяча и 29 пропущенных.

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«Монако» не мог выиграть в трех подряд домашних матчах на старте текущего чемпионата Франции, но затем команда на своем поле одержала шесть побед подряд.

ПСЖ

ПСЖ, не сумев обыграть «Монако» в предыдущем матче (3:3), впервые в текущем чемпионате сыграл вничью. Кроме того, парижане прервали свою победную серию, которая насчитывала восемь матчей во всех турнирах.

В предыдущий раз ПСЖ проигрывал еще 12 матчей назад. Стоит отметить, что перед матчем с «Монако» шесть побед подряд команда Томаса Тухеля одержала с разгромным счетом. В этом году парижане сперва разгромили в Кубке Франции команду «Лина-Монлери» (6:0), а затем в Кубке Лиги уничтожили «Сент-Этьен» (6:1).

В чемпионате Франции ПСЖ набрал 46 очков в 19 матчах и на 5 очков опережает «Марсель». При этом у парижан сыграно на один матч меньше. ПСЖ забил 46 голов, а пропустил 13. Эти показатели являются лучшими в лиге.

Два из трех поражений в текущем чемпионате ПСЖ потерпел на выезде. Также у парижан в гостях семь побед.

Прогноз

На победу «Монако» букмекеры дают коэффициент 5,50, на ничью — 5,20, а на победу ПСЖ — 1,51.

Прогноз на матч — тотал больше 3,5 голов с коэффициентом 1,77. 0