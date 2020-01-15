«Монако» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч чемпионата Франции 15 января 2020 года

«Монако»
Только 12 января «Монако» сыграл с ПСЖ на выезде. «Монегаски» провели вторую встречу под руководством Роберта Морено и сумели добиться положительного результата — 3:3.
Этой ничьей «Монако» продлил свою беспроигрышную серию в Лиге 1 до пяти матчей. В 2020 году «Монако» также 4 января удалось обыграть «Реймс» в 1/32 финала Кубка Франции — 2:1.
В турнирной таблице Лиги 1 «Монако» после 19 матчей занимает восьмое место. У команды в активе 29 очков, 34 забитых мяча и 29 пропущенных.
«Монако» не мог выиграть в трех подряд домашних матчах на старте текущего чемпионата Франции, но затем команда на своем поле одержала шесть побед подряд.
ПСЖ
ПСЖ, не сумев обыграть «Монако» в предыдущем матче (3:3), впервые в текущем чемпионате сыграл вничью. Кроме того, парижане прервали свою победную серию, которая насчитывала восемь матчей во всех турнирах.
В предыдущий раз ПСЖ проигрывал еще 12 матчей назад. Стоит отметить, что перед матчем с «Монако» шесть побед подряд команда Томаса Тухеля одержала с разгромным счетом. В этом году парижане сперва разгромили в Кубке Франции команду «Лина-Монлери» (6:0), а затем в Кубке Лиги уничтожили «Сент-Этьен» (6:1).
В чемпионате Франции ПСЖ набрал 46 очков в 19 матчах и на 5 очков опережает «Марсель». При этом у парижан сыграно на один матч меньше. ПСЖ забил 46 голов, а пропустил 13. Эти показатели являются лучшими в лиге.
Два из трех поражений в текущем чемпионате ПСЖ потерпел на выезде. Также у парижан в гостях семь побед.
Прогноз
На победу «Монако» букмекеры дают коэффициент 5,50, на ничью — 5,20, а на победу ПСЖ — 1,51.
Прогноз на матч — тотал больше 3,5 голов с коэффициентом 1,77. 0