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    «Монако» — ПСЖ: как завершится вторая встреча за четыре дня?

    «Монако» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч чемпионата Франции 15 января 2020 года

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    Прогноз на «Монако» — ПСЖ
    Неймар
    В перенесенном матче 15-го тура французской Лиги 1 «Монако» будет принимать ПСЖ. Матч пройдет 15 января на «Луи II». Начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Монако» — ПСЖ.
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    Футбол. Франция. Лига 1 15 Января 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.80
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 1.48
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    «Монако»

    Только 12 января «Монако» сыграл с ПСЖ на выезде. «Монегаски» провели вторую встречу под руководством Роберта Морено и сумели добиться положительного результата — 3:3.

    Этой ничьей «Монако» продлил свою беспроигрышную серию в Лиге 1 до пяти матчей. В 2020 году «Монако» также 4 января удалось обыграть «Реймс» в 1/32 финала Кубка Франции — 2:1.

    В турнирной таблице Лиги 1 «Монако» после 19 матчей занимает восьмое место. У команды в активе 29 очков, 34 забитых мяча и 29 пропущенных.

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    «Монако» не мог выиграть в трех подряд домашних матчах на старте текущего чемпионата Франции, но затем команда на своем поле одержала шесть побед подряд.

    ПСЖ

    ПСЖ, не сумев обыграть «Монако» в предыдущем матче (3:3), впервые в текущем чемпионате сыграл вничью. Кроме того, парижане прервали свою победную серию, которая насчитывала восемь матчей во всех турнирах.

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    В предыдущий раз ПСЖ проигрывал еще 12 матчей назад. Стоит отметить, что перед матчем с «Монако» шесть побед подряд команда Томаса Тухеля одержала с разгромным счетом. В этом году парижане сперва разгромили в Кубке Франции команду «Лина-Монлери» (6:0), а затем в Кубке Лиги уничтожили «Сент-Этьен» (6:1).

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    • В чемпионате Франции ПСЖ набрал 46 очков в 19 матчах и на 5 очков опережает «Марсель». При этом у парижан сыграно на один матч меньше. ПСЖ забил 46 голов, а пропустил 13. Эти показатели являются лучшими в лиге.

    Два из трех поражений в текущем чемпионате ПСЖ потерпел на выезде. Также у парижан в гостях семь побед.

    Прогноз

    На победу «Монако» букмекеры дают коэффициент 5,50, на ничью — 5,20, а на победу ПСЖ — 1,51.

    Прогноз на матч — тотал больше 3,5 голов с коэффициентом 1,77. 0

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