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    Обыграет ли «Манчестер Юнайтед» «волков» со второй попытки?

    «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч Кубка Англии по футболу 15 января 2019 года

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    В среду, 15 января, «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Вулверхэмптон» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Встреча, которая пройдет на «Олд Траффорд», начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон».
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 15 Января 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 3.90
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    «Манчестер Юнайтед»

    В первом матче, который прошел на стадионе «Молине», «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (0:0).

    Примечательно, что в этой встрече «красные дьяволы» нанесли 12 ударов по чужим воротам, но ни разу не попали в створ.

    В турнирной таблице английской Премьер-лиги манкунианцы занимают пятое место, имея на своем счету 34 очка.

    В этом году подопечные Уле Гуннара Сульшера успели проиграть «Арсеналу» (0:2), а также обыграть «Норвич Сити» (4:0).

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    После травм у «Манчестер Юнайтед» восстанавливаются Маркос Рохо, Аксель Туанзебе, Джесси Лингард, Скотт Мактоминей и Поль Погба.

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» заслужил похвальных слов в свой адрес после первого матча с «Манчестер Юнайтед» (0:0), в котором он на равных боролся с более именитым соперником.

    При этом в турнирной таблице чемпионата Англии «волки» отстают от «красных дьяволов» на три очка, расположившись на седьмой строчке.

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    В лазарете «Вулверхэмптона» находятся Вилли Боли и Диогу Жота.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Манчестер Юнайтед» — 1.95, победа «Вулверхэмптона» — 3.90, ничья — 3.50.

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    Первая игра показала, что «волки» — серьезный соперник, с которым обязаны считаться даже гранды.

    Мы уверены, что «красным дьяволам» придется тяжело и на «Олд Траффорд», но все же на родной арене и при поддержке болельщиков их шансы возрастают, поэтому мы бы рекомендовали ставить на хозяев.

    Также можно присмотреться к ставке «тотал голов меньше 2,5» за 1.81. В данном противостоянии все может решить один забитый мяч. 0

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