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    «Вулверхэмптон» не уступит на своем поле

    «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч АПЛ 11 января 2020 года

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    Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл»
    Конор Коуди
    В 22 туре английской Премьер-лиги состоится поединок между «Вулверхэмптоном» и «Ньюкаслом». Матч пройдет на «Молинью» и начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 11 Января 2020 года
    Вулверхэмптон
    • Вулверхэмптон 18:00 Ньюкасл Ньюкасл
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    «Вулверхэмптон»

    «Волки» провели неплохую половину сезона. Они вышли в плей-офф Лиги Европы, а в чемпионате занимают 7 место, набрав 30 очков.

    В последних двух встречах у подопечных Эшпириту Санту было не все так гладко. Они проиграли 2:1 «Уотфорду» и со счетом 1:0 уступили «Ливерпулю».

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    Последняя игра была в рамках Кубка Англии. «Оранжево-черные» сыграли в нулевую ничью с «Ман Юнайтед». Это был седьмой домашний матч из восьми последних, который «Вулверхэмптон» не проиграл.

    Хозяева показали хороший футбол в прошлых двух домашних играх, обыграв «Ман Сити» 3:2 и не уступив МЮ.

    В центре обороны наставник команды не досчитается Болли. Также матч пропустит Гиббс-Уайт. Диогу Жота под вопросом.

    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» отдалился от зоны вылета. Сейчас «сороки» занимают 13 место с 25 очками. Однако текущая игровая форма гостей оставляет желать лучшего.

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    • «Черно-белые» проиграли в четырех из пяти последних выступлений в рамках Премьер-лиги. Более того, они проиграли три встречи подряд, пропуская не менее двух голов за игру.

    В прошлом туре команда уступила «Лестеру» (0:3). Перед этим было поражение от «ирисок» (1:2). Также разгромное фиаско «Ньюкасл» потерпел от «Манчестер Юнайтед» (4:1).

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    Сейчас «сороки» страдают от большого числа травмированных. Своим партнерам по команде точно не помогут Виллемс, Манкильо, Шелви, Колбэк и Шер. Помимо этого есть проблемы со здоровьем у Альмирона, Ласселлса, Кларка, Сент-Максимина и Дамметта.

    Прогноз

    «Вулверхэмптон» хорошо выступает дома. «Ньюкасл» наоборот сейчас показывает плохие результаты, а вдобавок к этому у команды большие кадровые проблемы.

    В связи с этим букмекеры дали соответствующие коэффициенты — 1.47 и 8.00 соответственно. Ничья оценивается коэффом 4.30.

    Учитывая последние домашние результаты «волков», можно поставить именно на них. Предлагаем вариант «фора 1 (-1)» за 1.88. Гости немало пропустили в прошлых трех играх. 0

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