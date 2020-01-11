«Вулверхэмптон» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч АПЛ 11 января 2020 года

В 22 туре английской Премьер-лиги состоится поединок между «Вулверхэмптоном» и «Ньюкаслом». Матч пройдет на «Молинью» и начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл».

«Вулверхэмптон»

«Волки» провели неплохую половину сезона. Они вышли в плей-офф Лиги Европы, а в чемпионате занимают 7 место, набрав 30 очков.

В последних двух встречах у подопечных Эшпириту Санту было не все так гладко. Они проиграли 2:1 «Уотфорду» и со счетом 1:0 уступили «Ливерпулю».

Все прогнозы на АПЛ

Последняя игра была в рамках Кубка Англии. «Оранжево-черные» сыграли в нулевую ничью с «Ман Юнайтед». Это был седьмой домашний матч из восьми последних, который «Вулверхэмптон» не проиграл.

Хозяева показали хороший футбол в прошлых двух домашних играх, обыграв «Ман Сити» 3:2 и не уступив МЮ.

В центре обороны наставник команды не досчитается Болли. Также матч пропустит Гиббс-Уайт. Диогу Жота под вопросом.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» отдалился от зоны вылета. Сейчас «сороки» занимают 13 место с 25 очками. Однако текущая игровая форма гостей оставляет желать лучшего.

«Черно-белые» проиграли в четырех из пяти последних выступлений в рамках Премьер-лиги. Более того, они проиграли три встречи подряд, пропуская не менее двух голов за игру.

В прошлом туре команда уступила «Лестеру» (0:3). Перед этим было поражение от «ирисок» (1:2). Также разгромное фиаско «Ньюкасл» потерпел от «Манчестер Юнайтед» (4:1).

Сейчас «сороки» страдают от большого числа травмированных. Своим партнерам по команде точно не помогут Виллемс, Манкильо, Шелви, Колбэк и Шер. Помимо этого есть проблемы со здоровьем у Альмирона, Ласселлса, Кларка, Сент-Максимина и Дамметта.

Прогноз

«Вулверхэмптон» хорошо выступает дома. «Ньюкасл» наоборот сейчас показывает плохие результаты, а вдобавок к этому у команды большие кадровые проблемы.

В связи с этим букмекеры дали соответствующие коэффициенты — 1.47 и 8.00 соответственно. Ничья оценивается коэффом 4.30.

Учитывая последние домашние результаты «волков», можно поставить именно на них. Предлагаем вариант «фора 1 (-1)» за 1.88. Гости немало пропустили в прошлых трех играх. 0