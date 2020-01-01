«Манчестер Сити» — «Эвертон». Прогноз (к. 2.2) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 1 января 2020 года

В среду, 1 января 2020 года, «Манчестер Сити» на своем поле примет «Эвертон» в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Викерейдж Роуд», начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Эвертон».

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своем счету 41 очко.

В первом круге национального первенства «горожане» одержали 12 побед, дважды сыграли вничью и потерпели пять поражений.

Декабрь складывается для подопечных Пепа Гвардиолы не очень хорошо, ведь в этом месяце они успели проиграть «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Вулверхэмптону» (2:3).

Во встрече с «волками» 27 декабря действующие чемпионы вели 2:0, несмотря на удаление Эдерсона на 12-й минуте. Но, пропустив три гола во втором тайме, не набрали ни одного балла.

В предыдущем туре манкунианцы не без труда обыграли дома «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

«Эвертон»

«Эвертон» расположился на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии с 25 набранными очками. На счету «ирисок» семь побед, четыре ничьи и девять поражений в 20 сыгранных турах.

Декабрь команда начала с поражений от «Лестера» (1:2) и «Ливерпуля» (2:5). Но затем ей удалось выиграть у «Челси» (3:1), разойтись миром с «Манчестер Юнайтед» (1:1) и «Арсеналом» (0:0).

После этого менеджером мерсисайдцев стал Карло Анчелотти. Под его руководством коллектив одержал две победы — над «Бернли» (1:0) и «Ньюкаслом» (2:1).

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,27, тогда как успех гостей оценивается в 11,0, а ничья — в 6,0.

Рекомендуем ставить на то, что «Манчестер Сити» выиграет, и обе команды забьют за 2,2. 0