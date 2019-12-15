«Вольфсбург» — «Боруссия» М. Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч Бундеслиги 15 декабря 2019 года

В 15 туре немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» будет принимать «Боруссию» М. Игра пройдет на «Фольксваген Арене» 15 декабря. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Вольфсбург» — «Боруссия» М.

«Вольфсбург»

После 14 туров чемпионата Германии коллектив из одноименного города с 20 очками в запасе занимает девятую строчку в таблице.

С 19 по 27 октября зелено-белые трижды кряду сыграли вничью. «Вольфсбург» разошелся миром с «РБ Лейпцигом» (1:1), «Гентом» (2:2) и «Аугсбургом» (0:0), после чего команда четырежды проиграла.

Подопечные Оливера Гласнера были биты «РБ Лейпцигом» в Кубке страны (1:6), а затем они уступили «Боруссии» Д (0:3), «Генту» (1:3) и «Байеру» (0:2). Долгожданная победа пришла к «волкам» во встрече с «Айнтрахтом» (2:0).

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Затем «Вольфсбург» одолел «Александрию» в ЛЕ (0:1), но в 13 и 14 турах Бундеслиги он проиграл «Вердеру» (2:3) и «Фрайбургу» (0:1). В заключительной встрече в еврокубках зелено-белые одержали верх над «Сент-Этьеном» (1:0).

«Боруссия» М

В своих 14 поединках в Бундеслиге клуб из Менхенгладбаха сумел набрать 31 балл, благодаря чему он располагается на первом месте в турнирной таблице.

После вылета из 1/16 финала Кубка Германии от «Боруссии» Д (1:2) подопечные Марко Розе победили в трех поединках на разных турнирах.

В 10 туре Бундеслиги черно-бело-зеленые переиграли «Байер» (2:1), а в ЛЕ клуб из Менхенгладбаха был сильнее «Ромы» (2:1). 10 ноября «Боруссия» М разобралась с «Вердером» (3:1), но затем она потерпела поражение от «Униона Берлин» (0:2).

В очередном матче в еврокубках «жеребята» одолели «Вольфсберг» (1:0), после чего коллектив Розе победил «Фрайбург» (4:2) и «Баварию» (2:1). В последней встрече в рамках ЛЕ «Боруссия» М уступила «Башакшехиру» (1:2).

Прогноз

На победу «Вольфсбурга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,60, на ничью — 3,40, а на победу «Боруссии» М — 2,80

«Жеребята» вылетели изо всех турниров, поэтому сейчас они могут сосредоточиться на Бундеслиге, где идут первыми. Наш прогноз на матч — «Боруссия» М победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,77. 0