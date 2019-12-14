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    Помешает ли «Астон Вилла» «Шеффилду» подняться в зону еврокубков?

    «Шеффилд» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч АПЛ 14 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Шеффилд» — «Астон Вилла»
    «Шеффилд»
    В субботу, 14 декабря «Шеффилд Юнайтед» примет на своем поле «Астон Виллу» в рамках 17 тура АПЛ. Команды сойдутся на арене «Брэммел Лэйн». Начало матча в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Шеффилд» — «Астон Вилла».

    «Шеффилд Юнайтед»

    Подопечные Криса Уайлдера начали ноябрь с домашнего разгрома «Бернли» (3:0), после чего провели три матча вничью, причем не с самыми слабыми соперниками.

    На выезде «Шеффилд» поделил очки с «Тоттенхэмом» (1:1), обменявшись голами во втором тайме, затем на своем поле устроил перестрелку с «МЮ» (3:3), уйдя от поражения на последних минутах.

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    Выездной матч с «Вулверхэмптоном» завершился со счетом 1:1, а затем на своем поле «клинки» уступили «Ньюкаслу» (0:2), прервав семиматчевую беспроигрышную серию.

    В последнем матче «Шеффилд» одержал выездную волевую победу над «Норвичем» (2:1) и с 22 очками после 16 туров занимает 8 место.

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    • Разница мячей 19-16, пять голов забил Лис Муссе, еще три — Джон Ландстрем. Матч пропустит травмированный хавбек Мухамед Бешич.

    «Астон Вилла»

    Бирмингемский клуб начал ноябрь с двух поражений со счетом 1:2, сначала уступив дома «Ливерпулю», затем проиграв на выезде «Вулверхэмптону», и в обоих матчах пропустив в концовке.

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    • Вернувшись домой, «вилланы» победили «Ньюкасл» (2:0), дважды забив до перерыва, после чего их ждала неудачная серия матчей с лидерами.

    На выезде «Астон Вилла» сначала сыграла вничью с «МЮ» (2:2), обменявшись голами в каждом из таймов, а затем проиграла «Челси» (1:2).

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    В последнем матче «Астон Вилла» была дома разгромлена «Лестером» (1:4) и с 15 очками занимает 17-е место. Разница мячей 23-28, по четыре гола забили Уэсли и Джек Грилиш.

    Календарь и таблица АПЛ

    В прошлом сезоне, в рамках Чемпионшипа «Астон Вилла» уступила на выезде 1:4 и сыграла вничью дома 3:3. Годом ранее «Вилла» дома сыграла 2:2 и победила на выезде 1:0.

    Прогноз

    На победу «Шеффилда» букмекеры дают коэффициент 1,90, на ничейный результат в основное время — 3,65, а на победу «Астон Виллы» — 4,10.

    «Шеффилд» набрал неплохой ход, хотя на своем поле клинки играют менее удачно, чем на выезде. Тем не менее, прогнозируем, что хозяева не проиграют.

    Матчи команд как правило выходят результативными. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,90 и «Обе забьют» за 1,75. 0

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    «Шеффилд» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч АПЛ 14 декабря 2019 года. Прогноз на «Шеффилд» — «Астон Вилла». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.05
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