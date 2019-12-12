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    Выиграет ли «Вулверхэмптон» свою группу Лиги Европы?

    «Вулверхэмптон» — «Бешикташ». Прогноз (к. 3.1) и ставки на матч Лиги Европы 12 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Бешикташ»
    Команда Нуну уже вышла в плей-офф Лиги Европы
    В четверг, 28 ноября, «Вулверхэмптон» будет принимать на своем поле «Бешикташ» в шестом группового этапа Лиги Европы. Начало поединка — в 23:00. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Бешикташ».
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    Футбол. Лига Европы. Группа K 12 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.50
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 6.60
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    «Вулверхэмптон»

    У «Вулверхэмптона» на счету 11 пунктов. Команда идет на второй позиции в группе, опережая третью строку на шесть баллов, поэтому уже вышла в плей-офф.

    Клубу остается бороться только за первое место, на котором с отрывом в один балл находится «Брага».

    Стартовали «волки» на групповом этапе с домашнего поражения от португальцев, после чего выиграли три матча. Одолели в гостях «Бешикташ» (1:0) и дважды «Слован» — 1:0 и 2:1.

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    В пятом туре английский коллектив разошелся миром с «Брагой» (3:3).

    «Бешикташ»

    Групповой этап второго по значимости еврокубка «черные орлы» начали кошмарно — с четырех поражений кряду.

    Сперва подопечные Абдуллы Авчи проиграли на выезде братиславскому «Словану» со счетом 2:4. После этого они уступили дома «Вулверхэмптону» — 0:1.

    Затем дома турки не смогли ничего сделать с «Брагой» — 1:2. Следом был выезд в Португалию и вновь поражение — 1:3.

    И только в пятом туре стамбульцы одолели «Слован» (2:1) дома.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,47, тогда как успех гостей оценивается в 7,0, а ничья — в 4,2.

    Рекомендуем ставить на то, что «Вулверхэмптон» выиграет, и обе команды забьют за 3,1. 0

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