«Вулверхэмптон» — «Бешикташ». Прогноз (к. 3.1) и ставки на матч Лиги Европы 12 декабря 2019 года

В четверг, 28 ноября, «Вулверхэмптон» будет принимать на своем поле «Бешикташ» в шестом группового этапа Лиги Европы. Начало поединка — в 23:00. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Бешикташ».

«Вулверхэмптон»

У «Вулверхэмптона» на счету 11 пунктов. Команда идет на второй позиции в группе, опережая третью строку на шесть баллов, поэтому уже вышла в плей-офф.

Клубу остается бороться только за первое место, на котором с отрывом в один балл находится «Брага».

Стартовали «волки» на групповом этапе с домашнего поражения от португальцев, после чего выиграли три матча. Одолели в гостях «Бешикташ» (1:0) и дважды «Слован» — 1:0 и 2:1.

В пятом туре английский коллектив разошелся миром с «Брагой» (3:3).

«Бешикташ»

Групповой этап второго по значимости еврокубка «черные орлы» начали кошмарно — с четырех поражений кряду.

Сперва подопечные Абдуллы Авчи проиграли на выезде братиславскому «Словану» со счетом 2:4. После этого они уступили дома «Вулверхэмптону» — 0:1.

Затем дома турки не смогли ничего сделать с «Брагой» — 1:2. Следом был выезд в Португалию и вновь поражение — 1:3.

И только в пятом туре стамбульцы одолели «Слован» (2:1) дома.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,47, тогда как успех гостей оценивается в 7,0, а ничья — в 4,2.

Рекомендуем ставить на то, что «Вулверхэмптон» выиграет, и обе команды забьют за 3,1. 0