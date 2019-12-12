«Вулверхэмптон» — «Бешикташ». Прогноз (к. 3.1) и ставки на матч Лиги Европы 12 декабря 2019 года

«Вулверхэмптон»
У «Вулверхэмптона» на счету 11 пунктов. Команда идет на второй позиции в группе, опережая третью строку на шесть баллов, поэтому уже вышла в плей-офф.
Клубу остается бороться только за первое место, на котором с отрывом в один балл находится «Брага».
Стартовали «волки» на групповом этапе с домашнего поражения от португальцев, после чего выиграли три матча. Одолели в гостях «Бешикташ» (1:0) и дважды «Слован» — 1:0 и 2:1.
В пятом туре английский коллектив разошелся миром с «Брагой» (3:3).
«Бешикташ»
Групповой этап второго по значимости еврокубка «черные орлы» начали кошмарно — с четырех поражений кряду.
Сперва подопечные Абдуллы Авчи проиграли на выезде братиславскому «Словану» со счетом 2:4. После этого они уступили дома «Вулверхэмптону» — 0:1.
Затем дома турки не смогли ничего сделать с «Брагой» — 1:2. Следом был выезд в Португалию и вновь поражение — 1:3.
И только в пятом туре стамбульцы одолели «Слован» (2:1) дома.
Прогноз
Букмекеры считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,47, тогда как успех гостей оценивается в 7,0, а ничья — в 4,2.
Рекомендуем ставить на то, что «Вулверхэмптон» выиграет, и обе команды забьют за 3,1. 0