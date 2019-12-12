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    «Стандард» постарается навязать борьбу

    «Стандард» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч Лиги Европы 12 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Стандард» — «Арсенал»
    Пьер Обамеянг и Месут Озил
    12 декабря состоится матч шестого тура групповой стадии Лиги Европы между «Стандардом» и «Арсеналом». Поединок пройдет на «Морис Дюфран» в Льеже. Начало в 20:55 по московскому времени. Прогноз на «Стандард» — «Арсенал».
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    Футбол. Лига Европы. Группа F 12 Декабря 2019 года
    Стандард
  • Льеж
    •  Стандард 20:55 Арсенал Арсенал
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.65
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  • 2.10
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    «Стандард»

    Бельгийцы все еще имеют шанс на плей-офф. Они отстают от «Айнтрахта» на два очка, поэтому в последнем туре все решится. На счету «Стандарда» 2 победы и 2 поражения.

    Команда выровняла для себя ситуацию в турнире. После двух поражений хозяева выиграли и сыграли вничью. Они обыграли «Айнтрахт» со счетом 2:1. После у коллектива была ничья с «Гимарайнш» со счетом 1:1.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    «Красные» не проигрывают на протяжении 5 встреч. После выезда в Португалию команда выиграла у «Серкль Брюгге» 2:1, сыграла вничью с «Мускроном» 2:2 и обыграла «Ребекуаз» со счетом 3:0 в Кубке страны.

    «Арсенал»

    «Арсенал» наконец-то обрадовал своих болельщиков. Команда в матче Премьер-лиги прервала свою безвыигрышную серию, одержав волевую победу над «Вест Хэмом» со счетом 1:3. Это была первая победа команды за последние 10 встреч.

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    В Лиге Европы «канониры» лидеры своей группы. В их активе 10 очков. На один пункт от них отстает «Айнтрахт». Как раз этому сопернику «красно-белые» проиграли в прошлом туре со счетом 1:2. Туром ранее команда расписала ничью с «Гимарайнш».

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    Прогноз

    По коэффициентам ситуация интересная — 3.20 против 2.12. Таким образом, «Арсенал» не является таким уж однозначным фаворитом.

    «Стандарду» некуда отступать, поэтому от хозяев можно ожидать решительных действий. Это, скорее всего, повлияет на ход поединка. Игра должна получиться более открытой.

    Предлагаем поставить на тотал больше 2.5. Коэффициент составляет 1.91. 0

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