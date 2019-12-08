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    «Норвич» и «Шеффилд Юнайтед» сыграют на ТБ?

    «Норвич» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч чемпионата Италии 8 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Норвич» — «Шеффилд Юнайтед»
    Теэму Пукки
    В 16 туре английской Премьер-лиги «Норвич» 8 декабря на своей арене сразится с «Шеффилд Юнайтед». Начало встречи — в 17:00 по мск. Прогноз на «Норвич» — «Шеффилд Юнайтед».

    «Норвич»

    Проиграв накануне на выезде «Саутгемптону» со счетом 1:2, «канарейки» т.с. прервали свою 2-матчевую серию без поражений, где они раз выиграли и раз сыграли вничью.

    Сперва в этом отрезке клуб из города Норидж одолел в Ливерпуле «Эвертон» (2:0), а затем поделил очки с лондонским «Арсеналом» (2:2) в домашней встрече.

    В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Норвич» с 11 баллами расположился после 15 туров в зоне вылета, на 19 месте. От безопасной позиции команда отстает на четыре пункта.

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  • 05/12/2019

    • На «Карроу Роуд» в этом сезоне коллектив из графства Норфолк добыл только две победы в семи матчах, раз сыграл вничью и четыре игры проиграл, разница мячей — 12:18.

    «Шеффилд Юнайтед»

    Несколько дней тому назад «клинки» уступили на своей арене «Ньюкаслу» со счетом 0:2, и прервали свою 7-матчевую серию без поражений, где они только два раза победили.

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    Отметим, что перед встречей с «сороками», «Шеффилд Юнайтед» имел серию из трех ничьих. Мировые пришлись на выездные поединки по 1:1 с «Тоттенхэмом» и «Вулверхэмптоном», а также 3:3 с «Манчестер Юнайтед» дома.

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    • С 19 очками коллектив из Шеффилда расположился на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от пятой строки на четыре пункта.

    Все прогнозы на АПЛ

    Пока на выезде «ШЮ» в этом розыгрыше АПЛ еще не проигрывал. Из семи встреч команда шесть раз играла вничью и одну встречу выиграла, разница забитых и пропущенных — 8:6.

    В прошлом сезоне эти команды играли в Чемпионшипе. и тогда «ШЮ» дома победил (2:1), а в другом матче была ничья — 2:2.

    Прогноз на «Норвич» — «Шеффилд Юнайтед»

    «Норвич» очень результативно играет, особенно на своей арене. Прогнозируем, что и предстоящий поединок будет «верховым». 0

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    «Норвич» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч чемпионата Италии 8 декабря 2019 года. Прогноз на «Норвич» — «Шеффилд Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83
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