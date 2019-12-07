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    «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.68) и ставки на тоталы в матче АПЛ 7 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»
    Габриэл Жезус
    В 16 туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» будет принимать «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Этихад» 7 декабря. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 07 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Манчестер Сити»

    В 15 турах английского первенства клуб из Манчестера сумел набрать 32 очка. Пока этого достаточно лишь для третьей строчки в таблице. От «Ливерпуля» команда уже отстала на 11 пунктов.

    В последних шести встречах в разных соревнованиях подопечные Пепа Гвардиолы теряли баллы четырежды. Сперва «горожане» сыграли вничью с «Аталантой» в Лиге чемпионов (1:1).

    Календарь и таблица АПЛ

    А 12 тур Премьер-лиги завершился для небесно-голубых поражением от «Ливерпуля» (1:3). Но 23 ноября «Манчестер Сити» дома одержал верх над «Челси» (2:1).

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    • Затем представители Манчестера разошлись миром с «Шахтером» на евроарене (1:1), а также потеряли 3 очка в поединке с «Ньюкаслом» (2:2). Последний на данный момент матч закончился уверенной победой «Сити» над «Бернли» (4:1).

    «Манчестер Юнайтед»

    На данный момент «манкунианцы» занимают 6 место в турнирной таблице. Сейчас на счету этой команды есть 21 балл, а от еврокубковой зоны клуб отстает на 2 пункта.

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    • Но в последних матчах МЮ выступает крайне нестабильно. После победы над «Челси» в Кубке лиги (2:1) «красные дьяволы» дома потерпели поражение от «Борнмута» (0:1).

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    • Затем в Лиге Европы коллектив Уле Гуннара Сульшера уверенно разобрался с «Партизаном» в ЛЕ (3:1) и «Норвичем» в АПЛ (3:1). А в 13 туре чемпионата «Манчестер Юнайтед» разошелся миром в результативной встрече с «Шеффилдом Юнайтед» (3:3).

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    Поражением завершилась игра в Лиге Европы против «Астаны» (2:1), после чего МЮ дома не выявил сильнейшего в матче с «Астон Виллой» (2:2). Последний поединок МЮ провел удачно, одолев «Тоттенхэм» Моуринью (2:1).

    Прогноз

    Победа «Ман Сити» в манчестерском дерби оценивается коэффициентом 1,32, на ничью букмекеры предлагают котировку 5,90, а на победу МЮ — 9,30.

    На чужом поле «красные дьяволы» постараются проявить себя лучше в плане обороны, ну а «горожане» будут пытаться ее взломать. Наш прогноз на матч — тотал меньше 3,5 с коэффициентом 1,68. 0

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    «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.68) и ставки на тоталы в матче АПЛ 7 декабря 2019 года. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
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