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    Выиграет ли «Тоттенхэм» первый матч в ЛЧ при Моуринью?

    «Тоттенхэм» — «Олимпиакос». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч Лиги чемпионов 26 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Тоттенхэм» — «Олимпиакос»
    Моуринью уже выиграл в дебютном матче у руля «Тоттенхэма»
    «Тоттенхэм» и «Олимпиакос» сойдутся в матче групповой стадии Лиги чемпионов. Поединок пятого тура состоится 26 ноября в 23:00 по мск. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Олимпиакос».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 26 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • X
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    «Тоттенхэм»

    В четырех матчах на евроарене команда из столицы Великобритании заработала семь очков, благодаря чему занимает второе место в таблице Группы B.

    На старте группового этапа Лиги чемпионов лондонцы сыграли вничью с грядущим соперником (2:2). А 1 октября в родных стенах «шпоры» были опозорены «Баварией» (2:7).

    В третьем туре под эгидой УЕФА «Тоттенхэм» разгромил «Црвену Звезду» (5:0).

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    В четвертом поединке данного раунда лондонцы разгромили белградцев на выезде (4:0) и оторвались от них на четыре балла.

    С тех пор с поста менеджера ушел Маурисио Почеттино, а на его место пришел Жозе Моуринью, дебютный матч с которым у руля команды та выиграла — против «Вест Хэма» (3:2) в АПЛ.

    «Олимпиакос»

    «Олимпиакос» хоть и последний в группе, но все же команда имеет хорошие шансы на то, чтобы попасть в Лигу Европы.

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  • 23/11/2019

    • Отставание от «Црвены Звезды» всего два пункта, поэтому гостям нельзя терять очки в Англии. Еще непонятно, как сложится игра «Баварии» с сербами.

    В пяти последних играх Лиги чемпионов с участием «Олимпиакоса» забивалось как минимум два гола. Так что коллектив всегда старается устроить результативный поединок.

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    Греки на выходных сыграли вничью в чемпионате с клубом «Паниониос» (1:1) и опережают ПАОК на три очка с игрой в запасе у конкурента.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,28, тогда как успех гостей оценивается в 10,0, а ничья — в 5,5.

    Рекомендуем ставить на то, что «Тоттенхэм» выиграет, и в матче будет забито четыре или более голов за 2,45. 0

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