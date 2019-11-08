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    «Витесс» — «Гронинген». Прогноз (к. 3.30) и ставки на матч чемпионата Голландии 8 ноября 2019 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз на «Витесс» — «Гронинген»
    «Витесс» идет на пятом месте
    В 12-м туре голландской Эредивизии «Витесс» в Арнеме примет «Гронинген». Встреча, которая состоятся 8 ноября, начнется в 22:00 по мск. Прогноз на «Витесс» — «Гронинген».
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 08 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 4.25
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    «Витесс»

    «Витесс» по итогам 12 туров голландского чемпионата расположился на пятой позиции, имея на своем счету 23 очка. От первого «Аякса» он отстает на девять баллов.

    В текущем розыгрыше Эредивизии арнемцы теряли очки в пяти матчах.

    Недавно у дружины Слуцкого была 4-матчевая победная серия, в которой она поочередно одолела «Фортуну Ситтард» (4:2), «Ваалвейк» (2:1), «Утрехт» (2:1) и «Венло» (4:0).

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    Она закончилась поражением от «Ден Хаага» (0:2). И хотя после этого был обыгран «Де Граафсхап» (2:0), в прошлом туре снова случилась неудача в гостевой игре с «Эмменом» (1:2).

    «Гронинген»

    По итогам 12-ти туров Эредивизии «Гронинген» располагается на девятой позиции. В активе команды 17 очков, что в одном балле от зоны еврокубков.

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    Коллектив одержал пять побед, свел два матча вничью и проиграл в пяти поединках. Он не знает поражений уже пять игр кряду во всех турнирах.

    Примечательно, что только однажды в данной серии клуба сыграл вничью — с «Херенвеном» (1:1) в чемпионате страны.

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    • В двух предыдущих своих встречах подопечные Данни Буйса выиграли с общим счетом 4:1.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,83, тогда как успех гостей оценивается в 4,2, а ничья — в 3,5.

    Рекомендуем ставить на то, что «Витесс» выиграет, и обе команды забьют за 3,3. 0

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    «Витесс» — «Гронинген». Прогноз (к. 3.30) и ставки на матч чемпионата Голландии 8 ноября 2019 года. Прогноз на «Витесс» — «Гронинген». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.30
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