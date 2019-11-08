«Витесс» — «Гронинген». Прогноз (к. 3.30) и ставки на матч чемпионата Голландии 8 ноября 2019 года

В 12-м туре голландской Эредивизии «Витесс» в Арнеме примет «Гронинген». Встреча, которая состоятся 8 ноября, начнется в 22:00 по мск. Прогноз на «Витесс» — «Гронинген».

«Витесс»

«Витесс» по итогам 12 туров голландского чемпионата расположился на пятой позиции, имея на своем счету 23 очка. От первого «Аякса» он отстает на девять баллов.

В текущем розыгрыше Эредивизии арнемцы теряли очки в пяти матчах.

Недавно у дружины Слуцкого была 4-матчевая победная серия, в которой она поочередно одолела «Фортуну Ситтард» (4:2), «Ваалвейк» (2:1), «Утрехт» (2:1) и «Венло» (4:0).

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Она закончилась поражением от «Ден Хаага» (0:2). И хотя после этого был обыгран «Де Граафсхап» (2:0), в прошлом туре снова случилась неудача в гостевой игре с «Эмменом» (1:2).

«Гронинген»

По итогам 12-ти туров Эредивизии «Гронинген» располагается на девятой позиции. В активе команды 17 очков, что в одном балле от зоны еврокубков.

Коллектив одержал пять побед, свел два матча вничью и проиграл в пяти поединках. Он не знает поражений уже пять игр кряду во всех турнирах.

Примечательно, что только однажды в данной серии клуба сыграл вничью — с «Херенвеном» (1:1) в чемпионате страны.

В двух предыдущих своих встречах подопечные Данни Буйса выиграли с общим счетом 4:1.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,83, тогда как успех гостей оценивается в 4,2, а ничья — в 3,5.

Рекомендуем ставить на то, что «Витесс» выиграет, и обе команды забьют за 3,3. 0