«Спартак» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки на матч 15-го тура РПЛ 4 ноября 2019 года

В рамках 15-го тура Российской Премьер-лиги «Спартак» будет принимать тульский «Арсенал». Матч пройдет 4 ноября на «Открытие Арене». Начало — в 19:00 мск. Прогноз на «Спартак» — «Арсенал» Тула.

«Спартак»

Под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско «Спартак» провел три матча, в которых одержал две победы при одной ничьей.

«Красно-белые» в РПЛ сперва сыграли вничью с «Рубином» (0:0), после чего разгромили «Локомотив» со счетом 3:0.

Далее «Спартак» ждал матч 1/8 финала Кубка России против «Ростова». Москвичи одержали победу благодаря дублю Джордана Ларссона — 2:1.

После 14 туров РПЛ у «Спартака» в активе 18 очков. «Красно-белые» занимают седьмое место в турнирной таблице. У команды 16 забитых мячей и 15 пропущенных.

«Арсенал» Тула

Тульский «Арсенал» подошел к этой встрече с безвыигрышной серией, которая насчитывает уже пять матчей — четыре в РПЛ и один в Кубке России.

В чемпионате подопечные Игоря Черевченко после двух подряд поражений в последних двух турах сыграли вничью сперва с «Сочи» (1:1), а затем с «Ахматом» (также 1:1).

«Арсенал» в 14 турах набрал 16 очков и располагается на десятой строчке в таблице РПЛ. У «оружейников» 16 забитых голов и 20 пропущенных.

Из Кубка России «Арсенал» вылетел. В матче 1/8 финала туляки проиграли «Уралу». Основное время матча завершилось вничью — 2:2, после чего в серии пенальти «Арсенал» проиграл со счетом 4:5.

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Прогноз

На победу «Спартака» букмекеры дают коэффициент 1,83, на ничейный исход — 3,64, а на победу «Арсенала» — 4,42.

«Спартак» набрал хорошую форму под руководством Тедеско и должен брать максимум очков в домашней встрече против «Арсенала», который наоборот переживает не лучшие времена.

Прогноз на матч «Спартак» — «Арсенал» — победа хозяев с коэффициентом 1,83. 0