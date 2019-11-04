«Спартак» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки на матч 15-го тура РПЛ 4 ноября 2019 года

«Спартак»
Под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско «Спартак» провел три матча, в которых одержал две победы при одной ничьей.
«Красно-белые» в РПЛ сперва сыграли вничью с «Рубином» (0:0), после чего разгромили «Локомотив» со счетом 3:0.
Далее «Спартак» ждал матч 1/8 финала Кубка России против «Ростова». Москвичи одержали победу благодаря дублю Джордана Ларссона — 2:1.
После 14 туров РПЛ у «Спартака» в активе 18 очков. «Красно-белые» занимают седьмое место в турнирной таблице. У команды 16 забитых мячей и 15 пропущенных.
«Арсенал» Тула
Тульский «Арсенал» подошел к этой встрече с безвыигрышной серией, которая насчитывает уже пять матчей — четыре в РПЛ и один в Кубке России.
В чемпионате подопечные Игоря Черевченко после двух подряд поражений в последних двух турах сыграли вничью сперва с «Сочи» (1:1), а затем с «Ахматом» (также 1:1).
«Арсенал» в 14 турах набрал 16 очков и располагается на десятой строчке в таблице РПЛ. У «оружейников» 16 забитых голов и 20 пропущенных.
Из Кубка России «Арсенал» вылетел. В матче 1/8 финала туляки проиграли «Уралу». Основное время матча завершилось вничью — 2:2, после чего в серии пенальти «Арсенал» проиграл со счетом 4:5.
Прогноз
На победу «Спартака» букмекеры дают коэффициент 1,83, на ничейный исход — 3,64, а на победу «Арсенала» — 4,42.
«Спартак» набрал хорошую форму под руководством Тедеско и должен брать максимум очков в домашней встрече против «Арсенала», который наоборот переживает не лучшие времена.
Прогноз на матч «Спартак» — «Арсенал» — победа хозяев с коэффициентом 1,83. 0