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    Прервет ли «Лестер» серию поражений в матчах с «Кристал Пэласом»?

    «Кристал Пэлас» — «Лестер». Прогноз и ставки на матч АПЛ 3 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Лестер»
    «Лестер»
    В 11-м туре английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» будет принимать «Лестер». Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» 27 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Лестер».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 03 Ноября 2019 года
    Кристал Пэлас
  • Лондон
    •  Кристал Пэлас 17:00 Лестер Лестер
  • Лестер
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    Коэффициенты на матч
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  • X
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  • 2.15
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    «Кристал Пэлас»

    В конце сентября лондонцы на своем поле победили «Норвич» (2:0), а октябрь начали с волевой победы над «Вест Хэмом» (2:1), вырванной на последних минутах.

    Вернувшись домой, «Кристал Пэлас» проиграл «Манчестер Сити» (0:2), дважды пропустив в первом тайме.

    Все прогнозы на АПЛ

    В последнем матче «Кристал Пэлас» на выезде сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2). Пропустив два быстрых гола, «орлы» отквитали один мяч еще до перерыва, в во втором тайме сравняли.

    После 10 туров «Кристал Пэлас» с 20 очками идет на 6-м месте. Разница мячей 10-12. Четыре гола забил Джордан Айю.

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    • В прошлом сезоне «Кристал Пэлас» дважды победил — 1:0 дома и 4:1 на выезде. Годом ранее «орлы» выиграли обе встречи 3:0 на выезде и 5:0 дома.

    «Лестер»

    «Лисы» начали октябрь с гостевого поражения от «Ливерпуля» (1:2), прервавшего серию из трех побед.

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    «Лестер» пропустил гол до перерыва, сравнял в концовке, но пропустил еще один мяч на последних минутах.

    Вернувшись домой, «Лестер» одержал волевую победу над «Бернли», а потом на выезде растоптал «Саутгемптон», забив девять безответных мячей.

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  • 26/10/2019

    • В последнем матче, в рамках Кубка лиги «Лестер» одержал выездную победу над «Бертоном» со счетом 3:1.

    Календарь и таблица АПЛ

    После 10 туров «Лестер» с 15 очками идет на 3-м месте. Разница мячей 25-8. Девять голов забил Джейми Варди.

    Прогноз

    На победу «Кристал Пэласа» букмекеры дают коэффициент 3,50, на ничейный результат в основное время — 3,40, а на победу «Лестера» — 2,15.

    В последних пяти матчах с «Лестером» «Кристал Пэлас» одержал четыре победы и раз сыграл вничью — прогнозируем, что на своем поле «орлы» не проиграют.

    Матч может быть результативным — интересны варианты ТБ 2,5 за 2,05 и «Обе забьют» за 1,85. 0

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    «Кристал Пэлас» — «Лестер». Прогноз и ставки на матч АПЛ 3 ноября 2019 года. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Лестер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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