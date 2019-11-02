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    Сможет ли «Торино» сдержать грозных соседей?

    «Торино» — «Ювентус». Прогноз (к. 1.51) и ставки на матч чемпионата Италии 2 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Торино» — «Ювентус»
    Криштиану Роналду
    В субботу, 2 ноября, в 11-м туре итальянской Серии А «Торино» на «Стадио Олимпико» сыграет с «Ювентусом». Начало встречи — в 22:45 по мск. Прогноз на «Торино» — «Ювентус».
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    Футбол. Италия. Серия А 02 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Торино»

    «Торино» после 10 туров итальянского первенства разместился на 12 месте в турнирной таблице, имея на своем счету 11 очков и опережает зону вылета на четыре балла.

    У «быков» на данный момент 5-матчевая безвыигрышная серия, в которой они три поединка проиграли и две встречи закончили мировыми исходами.

    В этот период «бордовые» чередовали домашние ничьи с выездными поражениями. В своих двух последних играх они на своем поле поделили очки с «Кальяри» (1:1) и уступили в Риме «Лацио» (0:4).

    Все прогнозы на Серию А

    В пяти домашних встречах текущей Серии А «Торино» выиграл в двух из них, еще два раза сыграл вничью и одну игру проиграл, разница мячей — 6:5.

    «Ювентус»

    «Ювентус» — лидер чемпионата Италии. В 10 играх туринцы заработали 26 очков и опережают ближайшего преследователя на один пункт.

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    «Старая Синьора» в этом сезоне еще не знала горечи поражений, потеряв очки только в трех встречах из 13 во всех турнирах.

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    • В течении недели «черно-белые» провели две игры в Серии А. Сперва они не смогли обыграть в гостях «Лечче» (1:1), а накануне одолели дома «Дженоа» (2:1), забив победный гол на последней минуте с пенальти, реализованным Криштиану Роналду.

    В пяти гостевых встречах в этой Серии А «Ювентус» выиграл в трех из них и еще две игры закончил мировыми, разница мячей — 6:3.

    В прошлом сезоне «Юве» одну игру выиграл (1:0), а во втором поединке была ничья — 1:1.

    Прогноз на «Торино» — «Ювентус»

    Прогнозируем, что «Торино», если и проиграет грозным соседям, то не более, чем в один мяч. Ставим с форой на «быков». 0

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