«Вольфсбург» — «РБ Лейпциг». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч Кубка Германии 30 октября 2019 года

В среду, 30 октября, в рамках 1/16 финала Кубка Германии «Вольфсбург» на своем поле примет «РБ Лейпциг». Начало игры — в 20:30 по мск. Прогноз на «Вольфсбург» — «РБ Лейпциг».

«Вольфсбург»

«Волки» хорошо проводят текущий сезон, не проиграв пока еще ни одной встречи. В чемпионате Германии они после девяти туров идут четвертыми с отставанием в два балла от лидера первенства.

В последних четырех играх «зелено-белые» играли неизменно вничью. В этот период они в рамках БЛ играли со своим предстоящим противником в гостях (1:1).

На прошлой неделе «Вольфсбург» провел два матча. В Лиге Европы он упустил победу над бельгийским «Гентом» (2:2), а в чемпионате страны поделил очки с «Аугсбургом» (0:0).

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В этом розыгрыше Кубка Германии «волки» прошли уже один раунд. На предыдущем этапе они одолели низшелиговый «Халлешер» только по итогам овертайма — 5:3.

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» за последние пять встреч, смог одержать только одну виктории, переиграв в Лиге чемпионов питерский «Зенит» со счетом 2:1.

После чего «быки» уступили в чемпионате страны на выезде «Фрайбургу» с таким же результатом. С 15 очками они идут шестыми в турнирной таблице БЛ.

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«Красно-белые» также прошли один этап в текущем розыгрыше Кубка Германии, одолев в выездной встрече «Оснабрюк» — 3:2.

В прошлом сезоне эти клубы играли между собой в кубковом турнире. И тогда «быки» на своей территории обыграли «волков» — 1:0.

Прогноз на «Вольфсбург» — «РБ Лейпциг»

Учитывая плотный график обеих команд, не думаем, что соперники выдадут особо результативную игру. 0