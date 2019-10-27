ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диего КостаПримера. «Вильярреал» выиграл у «Алавеса», «Атлетико» встретится с «Атлетиком» Бенджамин ЧилвелАПЛ. «Лестер» поиздевался над «Саутгемптоном», «МанСити» сыграет с «Астон Виллой» Валерий КарпинРПЛ. Ничья «Рубина» и «Урала», «Ростов» примет «Сочи»
  • 23:52
    • «Лестер» отгрузил в ворота «Саутгемптона» девять голов
  • 23:38
    • Результативная передача Головина помогла «Монако» обыграть «Нант»
  • 22:57
    • ЦСКА разгромил «Альбу» в Евролиге
  • 21:41
    • Роналду пропустит матч с «Лечче»
  • 21:24
    • «Рубин» и «Урал» не выявили победителя
  • 20:55
    • Хачанов не сумел пробиться в полуфинал турнира в Вене
  • 20:43
    • Кравцов вернется в КХЛ
    Все новости спорта

    Реабилитируется ли «Арсенал» за поражение в 9 туре?

    «Арсенал» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч АПЛ 27 октября 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Арсенал Прогнозы на Кристал Пэлас Календарь АПЛ
    Прогноз на «Арсенал» — «Кристал Пэлас»
    Александр Ляказетт
    В десятом туре английской Премьер-лиги «Арсенал» будет принимать «Кристал Пэлас». Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» 27 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Арсенал» — «Кристал Пэлас».
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 27 Октября 2019 года
    Арсенал
  • Лондон
    •  Арсенал 19:30 Кристал Пэлас Кристал Пэлас
  • Лондон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.45
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 6.30
  • Играть!
    •

    «Арсенал»

    В 9 турах английской Премьер-лиги коллектив из Лондона заработал 15 очков, благодаря чему сейчас он замыкает пятерку сильнейших в турнирной таблице.

    После разгрома «Ноттингема Форест» в 1/16 финала Кубка лиги (5:0) «канониры» сыграли вничью с МЮ на «Олд Траффорд» (1:1) в 7 туре АПЛ.

    Затем в Лиге Европы «Арсенал» легко разобрался со «Стандардом» (4:0), а чуть позже в домашнем первенстве подопечные Унаи Эмери взяли верх над «Борнмутом» (1:0).

    Все прогнозы на АПЛ

    Но после паузы на отборочный цикл к Евро-2020 «канониры» потерпели поражение от «Шеффилда Юнайтед» на выезде (1:0). А в третьем матче в ЛЕ лондонцы переиграли «Виторию» Гимарайнш (3:2).

    «Кристал Пэлас»

    После девяти туров чемпионата «стекольщики» с 14 очками в активе занимают 6 строчку в таблице, отставая от «Арсенала» всего на 1 пункт.

  • Озил почти не играет в этом сезоне. Что происходит?
  • Самый высокооплачиваемый игрок «Арсенала» появлялся на поле лишь дважды
  • 05/10/2019

    • В 1/32 финала Кубка лиги «орлы» в серии пенальти уступили «Колчестеру Юнайтед» (0:0, 4:5) и вылетели из турнира. После этого в АПЛ команда на своем поле переиграла «Астон Виллу» (1:0).

    А спустя две недели подопечные Роя Ходжсона были разгромлены «Тоттенхэмом» (4:0). Затем «Кристал Пэлас» разошелся миром с «Вулверхэмптоном» (1:1) и одолел «Норвич» (2:0).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    В 8 туре Премьер-лиги «стекольщики» взяли верх над «Вест Хэмом» (1:2), но 19 октября команда потерпела поражение от «Манчестер Сити» (0:2).

    Прогноз

    Победа «Арсенала» в игре 10 тура АПЛ оценивается коэффициентом 1,48, на ничью букмекеры дают коэффициент 5,00, а на победу «Кристал Пэлас» — 6,40.

    Если команда Унаи Эмери не хочет отстать от лидеров чемпионата и намерена сохранить место в еврокубковой зоне, она на своем поле должна уверенно обыгрывать соперников. Наш прогноз на матч — победа «Арсенала» с форой -1 с коэффициентом 1,73. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.61
  • Прогноз на матч Ванкувер — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Тамбов — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Лечче — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Шальке — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Фрайбург — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Ахмат — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бавария — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.52
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Ростов — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Интер — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Бернли — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Байер — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Лейпциг» — «Зенит»
  • Туринский сценарий. Чудо-гол Забитцера лишил «Зенит» даже ничьей
    • 02:24 24/10/2019     Виктор Гончаренко
  • Гончаренко просчитался. ЦСКА снова потерял очки
    • 23:00 20/10/2019     Адам Лаллана
  • Серия прервалась, гонка продолжается. «Ливерпуль» избежал поражения на «Олд Траффорд»
    • 14:56 21/10/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Арсенал» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч АПЛ 27 октября 2019 года. Прогноз на «Арсенал» — «Кристал Пэлас». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73
    Тоже интересно
    «Трабзонспор» — «Краснодар» Футбол Первая европобеда тура. «Краснодар» еще пободаетсяРеакция спортивных СМИ на первую победу «Краснодара» в Лиге Европы Вчера в 01:550
  • 19:22
    • «Металлург» продлил победную серию
  • 18:36
    • «Рубин» — «Урал»: стартовые составы команд
  • 16:55
    • Сборная России объявила состав на Кубок Карьяла
    ЦСКА — «Ференцварош» Футбол Синдром второго тайма. ЦСКА почти попрощался с евровеснойДомашнее поражение ЦСКА от «Ференцвароша» — в нашем обзоре прессы Вчера в 01:140
  • Экспресс дня

  • Устроит ли «Ман Сити» очередной разгром сопернику?
  • 3.22
    •
  • 00:11
    • Циципас — последний полуфиналист турнира в Базеле
  • 00:03
    • «Вильярреал» набрал три очка в матче с «Алавесом»
  • 23:43
    • «Верона» с минимальным счетом проиграла «Сассуоло»
    Лэмпард продолжает добиваться успехов у руля «Челси» Футбол «Челси» выдал лучшее выступление при ЛэмпардеРеакция прессы на матч «Аякс» — «Челси» 24/10/2019 в 18:180
  • 23:21
    • «Майнц» одержал победу над «Кельном»
  • 17:36
    • Рублев проиграл Берреттини в 1/4 финала турнира в Вене
  • 16:43
    • Пепе признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие