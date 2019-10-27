«Арсенал» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч АПЛ 27 октября 2019 года

В десятом туре английской Премьер-лиги «Арсенал» будет принимать «Кристал Пэлас». Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» 27 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Арсенал» — «Кристал Пэлас».

«Арсенал»

В 9 турах английской Премьер-лиги коллектив из Лондона заработал 15 очков, благодаря чему сейчас он замыкает пятерку сильнейших в турнирной таблице.

После разгрома «Ноттингема Форест» в 1/16 финала Кубка лиги (5:0) «канониры» сыграли вничью с МЮ на «Олд Траффорд» (1:1) в 7 туре АПЛ.

Затем в Лиге Европы «Арсенал» легко разобрался со «Стандардом» (4:0), а чуть позже в домашнем первенстве подопечные Унаи Эмери взяли верх над «Борнмутом» (1:0).

Все прогнозы на АПЛ

Но после паузы на отборочный цикл к Евро-2020 «канониры» потерпели поражение от «Шеффилда Юнайтед» на выезде (1:0). А в третьем матче в ЛЕ лондонцы переиграли «Виторию» Гимарайнш (3:2).

«Кристал Пэлас»

После девяти туров чемпионата «стекольщики» с 14 очками в активе занимают 6 строчку в таблице, отставая от «Арсенала» всего на 1 пункт.

В 1/32 финала Кубка лиги «орлы» в серии пенальти уступили «Колчестеру Юнайтед» (0:0, 4:5) и вылетели из турнира. После этого в АПЛ команда на своем поле переиграла «Астон Виллу» (1:0).

А спустя две недели подопечные Роя Ходжсона были разгромлены «Тоттенхэмом» (4:0). Затем «Кристал Пэлас» разошелся миром с «Вулверхэмптоном» (1:1) и одолел «Норвич» (2:0).

В 8 туре Премьер-лиги «стекольщики» взяли верх над «Вест Хэмом» (1:2), но 19 октября команда потерпела поражение от «Манчестер Сити» (0:2).

Прогноз

Победа «Арсенала» в игре 10 тура АПЛ оценивается коэффициентом 1,48, на ничью букмекеры дают коэффициент 5,00, а на победу «Кристал Пэлас» — 6,40.

Если команда Унаи Эмери не хочет отстать от лидеров чемпионата и намерена сохранить место в еврокубковой зоне, она на своем поле должна уверенно обыгрывать соперников. Наш прогноз на матч — победа «Арсенала» с форой -1 с коэффициентом 1,73. 0