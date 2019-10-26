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    Обгонит ли «Вест Хэм» «Шеффилд Юнайтед» в таблице?

    «Вест Хэм» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч АПЛ 26 октября 2019 года

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    Прогноз на «Вест Хэм» — «Шеффилд Юнайтед»
    Пабло Форнальс
    В десятом туре английской Премьер-лиги «Вест Хэм» будет принимать «Шеффилд Юнайтед». Игра пройдет на «Олимпийском стадионе» 26 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Вест Хэм» — «Шеффилд Юнайтед».

    «Вест Хэм»

    За 9 туров чемпионата Англии команда из Лондона заработала 12 баллов, благодаря чему заняла 11 место в турнирной таблице.

    Последний раз «железные» побеждали в Премьер-лиге 22 сентября. Тогда на своем поле хозяева всухую переиграли «Манчестер Юнайтед» (2:0).

    Затем в 1/16 финала Кубка лиги подопечные Мануэля Пеллегрини сенсационно были разгромлены «Оксфордом Юнайтед» (4:0), а чуть позже «Вест Хэм» разошелся миром с «Борнмутом» в АПЛ (2:2).

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    Поединок 5 октября также оказался неудачным. В домашней встрече «молотобойцы» не справились с «Кристал Пэлас» (1:2), а после паузы на отборочную кампанию к Евро-2020 лондонцы потерпели поражение от «Эвертона» (2:0).

    «Шеффилд Юнайтед»

    В своих 9 играх в чемпионате команда из Шеффилда также набрала 12 очков, но по разнице забитых и пропущенных этот коллектив опередил «Вест Хэм», заняв 9 место в турнирной таблице АПЛ.

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    • После гостевой победы в 6 туре Премьер-лиги над «Эвертоном» (0:2) «клинки» встретились с «Сандерлендом» в 1/16 финала Кубка лиги. Этот поединок команда проиграла (1:0).

    Затем подопечные Криса Уайлдера потерпели поражение от «Ливерпуля» в АПЛ (0:1), а чуть позже «Шеффилд Юнайтед» не выявил сильнейшего в матче с «Уотфордом» (0:0).

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    В 9 туре чемпионата команда из одноименного города сумела с минимальным преимуществом взять верх над «Арсеналом» (1:0).

    Прогноз

    Победа «Вест Хэма» в данном противостоянии оценивается коэффициентом 2,10, на ничью букмекеры дают котировку 3,50, а на победу «Шеффилда Юнайтед» — 3,65.

    «Шеффилд Юнайтед», безусловно, непростой соперник, но в родных стенах лондонцы постараются зацепиться за нужный для себя результат. Наш прогноз на матч — «Вест Хэм» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,57. 0

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    «Вест Хэм» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч АПЛ 26 октября 2019 года. Прогноз на «Вест Хэм» — «Шеффилд Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.57
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