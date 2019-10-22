«Олимпиакос» — «Бавария». Прогноз (к. 2.5) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 22 октября 2019 года

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Олимпиакос» будет принимать «Баварию». Игра пройдет на стадионе «Георгиос Караискаки» 22 октября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Олимпиакос» — «Бавария».

«Олимпиакос»

Этот розыгрыш самого престижного еврокубка «легенды» начали аж со второго квалификационного раунда. Вице-чемпион Греции смог поочередно выбить чешскую «Викторию», турецкий «Истанбул» и российский «Краснодар».

В первом туре группового раунда греческий коллектив уступал дома «Тоттенхэму» 0:2, но в итоге сумел добыть ничью 2:2.

Во втором поединке турнира «Олимпиакос» потерпел поражение в Белграде от «Црвены Звезды» — 1:3. Это поражение — единственное у клуба за 31 матч кряду — официальных и товарищеских — во всех турнирах.

Таким образом, команда занимает последнее, четвертое место в группе B с одним баллом.

«Бавария»

Мюнхенцы начали сентябрь с выездной ничьей с «Лейпцигом» (1:1), после чего стартовали в Лиге чемпионов крупной домашней победой над «Црвеной Звездой» (3:0).

В рамках Бундеслиги «Бавария» на своем поле разгромила «Кельн» (4:0), после чего на выезде удержала победу над «Падерборном» (3:2).

Во втором туре Лиги чемпионов команда в Лондоне растоптала «Тоттенхэм» (7:2), захватив лидерство в квартете. Но в предпоследнем матче она неожиданно уступила дома «Хоффенхайму» (1:2).

«Ротен» не отреагировали должным образом на неудачу и сыграли вничью 2:2 с «Аугсбургом». Посему идут на третьей строчке турнирной таблицы с 15 очками.

Прогноз

Букмекеры закономерно отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,36, тогда как успех хозяев поля оценивается в 8,0, а ничья — в 5,0.

Рекомендуем ставить на то, что «Бавария» выиграет, и обе команды забьют за 2,5. 0