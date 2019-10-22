ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Динамо» — «Краснодар» Победила дружба. Новиков успешно дебютировал в «Динамо» перед юбилеем Яшина Виктор ГончаренкоГончаренко просчитался. ЦСКА снова потерял очки Хоккеисты «Вашингтона»НХЛ. Шайбы Овечкина и Панарина, голевые передачи Кузнецова и Орлова
  • 07:04
    • «ЛА Гэлакси» Ибрагимовича вышел во второй раунд плей-офф МЛС
  • 20:59
    • «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром»
  • 20:33
    • «Манчестер Юнайтед» упустил победу в матче с «Ливерпулем»
  • 19:23
    • СКА в Петербурге уступил «Спартаку» Знарка
  • 19:20
    • Следующим летом МЮ готов потратить 350 млн евро на трансферы
  • 18:51
    • Рублев — победитель «Кубка Кремля»
  • 18:29
    • «Арсенал» и «Сочи» расписали мировую
    Все новости спорта

    Выиграет ли «Бавария» в Греции?

    «Олимпиакос» — «Бавария». Прогноз (к. 2.5) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 22 октября 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Олимпиакос Прогнозы на Баварию Прогнозы на футбол Германии Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз на «Олимпиакос» — «Бавария»
    «Бавария» не выиграла два предыдущих матча
    В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Олимпиакос» будет принимать «Баварию». Игра пройдет на стадионе «Георгиос Караискаки» 22 октября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Олимпиакос» — «Бавария».
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 22 Октября 2019 года
    Олимпиакос
  • Пирей
    •  Олимпиакос 22:00 Бавария Бавария
  • Мюнхен
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.40
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 1.40
  • Играть!
    •

    «Олимпиакос»

    Этот розыгрыш самого престижного еврокубка «легенды» начали аж со второго квалификационного раунда. Вице-чемпион Греции смог поочередно выбить чешскую «Викторию», турецкий «Истанбул» и российский «Краснодар».

    В первом туре группового раунда греческий коллектив уступал дома «Тоттенхэму» 0:2, но в итоге сумел добыть ничью 2:2.

    Во втором поединке турнира «Олимпиакос» потерпел поражение в Белграде от «Црвены Звезды» — 1:3. Это поражение — единственное у клуба за 31 матч кряду — официальных и товарищеских — во всех турнирах.

    15СделатьСтавок без рискаleon.ru ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    Таким образом, команда занимает последнее, четвертое место в группе B с одним баллом.

    «Бавария»

    Мюнхенцы начали сентябрь с выездной ничьей с «Лейпцигом» (1:1), после чего стартовали в Лиге чемпионов крупной домашней победой над «Црвеной Звездой» (3:0).

    В рамках Бундеслиги «Бавария» на своем поле разгромила «Кельн» (4:0), после чего на выезде удержала победу над «Падерборном» (3:2).

    Во втором туре Лиги чемпионов команда в Лондоне растоптала «Тоттенхэм» (7:2), захватив лидерство в квартете. Но в предпоследнем матче она неожиданно уступила дома «Хоффенхайму» (1:2).

    «Ротен» не отреагировали должным образом на неудачу и сыграли вничью 2:2 с «Аугсбургом». Посему идут на третьей строчке турнирной таблицы с 15 очками.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,36, тогда как успех хозяев поля оценивается в 8,0, а ничья — в 5,0.

    Рекомендуем ставить на то, что «Бавария» выиграет, и обе команды забьют за 2,5. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.55
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.82
  • Экспресс дня 21 октября
  • Сегодня в 20:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Брешия — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Филадельфия — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Йокерит — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 18:30
    •  3.48
  • Экспресс дня 22 октября
  • Завтра в 19:55
    •  1.64
  • Прогноз на матч Атлетико — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 19:55
    •  1.79
  • Прогноз на матч Шахтер — Динамо З
  • Футбол
  • Завтра в 19:55
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ювентус — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Ювентус — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Доменико Тедеско
  • Тедеско изменил игру «Спартака», но это не принесло победы в дебютном матче
    • 20:58 19/10/2019     Зидан выбрал неудачный состав на матч с «Мальоркой»
  • «Реал» потерял лидерство из-за ошибок Зидана
    • Вчера в 16:50     Дидье Дешам
  • Франция выглядит плохо. У Дешама проблемы и много работы
    • 14:49 16/10/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Олимпиакос» — «Бавария». Прогноз (к. 2.5) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 22 октября 2019 года. Прогноз на «Олимпиакос» — «Бавария». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.50
    Тоже интересно
    Карим Бензема Футбол Примера. «Барселона» разгромила «Эйбар», «Реал» проиграл «Мальорке»Подробности матчей девятого тура чемпионата Испании 00:060
  • 10:37
    • Экс-наставник «Спартака» может возглавить «Дженоа»
  • 10:20
    • Перес обсудил с Моуринью возможное возвращение в «Реал»
  • 08:51
    • Рублев поднялся на 22-е место в рейтинге ATP
    Зидан выбрал неудачный состав на матч с «Мальоркой» Футбол «Реал» потерял лидерство из-за ошибок ЗиданаРеакция прессы на матч «Мальорка» — «Реал» Вчера в 16:500
  • Экспресс дня

  • Фавориты не допустят осечек?
  • 3.48
    •
  • 11:41
    • «Ман Сити» готов сделать Стерлинга самым высокооплачиваемым игроком АПЛ
  • 11:23
    • Ягр: Играть в КХЛ было бы слишком трудно для меня сейчас
  • 11:06
    • «Филадельфия» вызвала Воробьева из АХЛ
    Марко Ройс Футбол Менхенгладбах упустил свой шанс. «Жеребята» проиграли дортмундцам в открытом матчеПодопечные Марко Розе сохранили первое место, но не ушли в отрыв от преследователей Вчера в 13:320
  • 10:51
    • Гвардиола: «Ман Сити» еще не готов выиграть Лигу чемпионов
  • 09:05
    • Павлюченкова ворвалась в топ-30 рейтинга WTA
  • 08:38
    • Клубный ЧМ-2021 может пройти в Китае
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие