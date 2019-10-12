Грузия — Ирландия. Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 12 октября 2019 года

В седьмом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Грузии 12 октября на «Динамо-Арене имени Бориса Пайчадзе» в Тбилиси сыграет с Ирландией. Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз на Грузия — Ирландия.

Грузия

Сейчас на счету сборной имеется 5 матчей в рамках отборочного цикла на Евро-2020. За этот период команда смогла заработать 4 балла и занять 4 место в турнирной таблице Группы D.

Квалификационный путь для Грузии начался с неудачного домашнего поединка со Швейцарией. На своем поле хозяева проиграли (0:2). В следующем встрече подопечные Владимира Вайсса уступили Ирландии (1:0).

Первую победу «Крестоносцы» завоевали в битве с Гибралтаром в 3 туре (3:0). Но 10 июня команда была разгромлена Данией (5:1).

Все прогнозы на Евро-2020

5 сентября Грузия решила провести товарищеский матч против Южной Кореи. В этом поединке коллективы не выявили сильнейшего (2:2). Ничьей завершилась и игра квалификации с Данией (0:0).

Ирландия

За 5 поединков отборочного раунда «зеленая армия» заработала 11 очков. Благодаря этому команда занимает 1 позицию в турнирной таблице своей группы.

На старте квалификации к Евро-2020 Ирландия в гостях довольно скромно переиграла Гибралтар (0:1). С таким же счетом подопечные Мика Маккарти одолели Грузию во втором туре (1:0).

А 7 июня «парни в зеленом» разошлись миром с датчанами (1:1). Но несколькими днями позже Ирландия опять победила Гибралтар (2:0).

Затем в домашней битве со Швейцарией команды не смогли определить сильнейшего (1:1). После этого Ирландия провела товарищескую встречу с Болгарией, в которой одолела соперников (3:1).

Прогноз

Победу Грузии в этом противостоянии букмекеры оценивают коэффициентом 3,55, на ничью они дают котировку 3,00, а на победу Ирландия — 2,30.

Наш прогноз на матч — тотал больше 1,5 с коэффициентом 1,59. 0