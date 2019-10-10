Словакия — Уэльс. Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 10 октября 2019 года

В седьмом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Словакии 10 октября на «Городской Арене» в Трнаве сыграет с Уэльсом. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Словакия — Уэльс.

Словакия

После 5 туров квалификационного раунда «словацкие соколы» имеют в своем активе 9 очков. Благодаря этому и по второстепенным показателям команда занимает 2 место в таблице Группы Е.

На старте отборочной кампании подопечные Павела Гапала в родных стенах победили Венгрию (2:0), но спустя несколько дней Словакия уступила Уэльсу в гостях (1:0).

7 июня этот коллектив провел товарищескую встречу со сборной Иордании, где уверенно разобрался с оппонентом (5:1). А в 4 туре квалификации «представители» разгромили Азербайджан (1:5).

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В следующем матче Словакия потерпела поражение от Хорватии (0:4), но чуть позже коллектив Гапала взял верх над Венгрией (1:2).

Уэльс

На данный момент валлийцы провели 4 поединка в своей группе, в ходе которых набрали 6 очков. Сейчас команда располагается на 4 месте в турнирной таблице, отставая от Венгрии и Словакии на 3 балла, а также от Хорватии на 4 пункта.

Свою битву за путевку на Евро-2020 подопечные Гиггза начали со 2 тура. В домашнем поединке в Кардиффе хозяева одолели Словакию (1:0).

Следующую встречу «драконы» проиграли сборной Хорватии (2:1), а затем «красная стена» потерпела поражение от Венгрии (1:0).

В 5 туре отборочного цикла Уэльс с минимальным преимуществом победил Азербайджан (2:1). А 9 сентября команда провела товарищескую встречу с Белоруссией, в которой взяла верх (1:0).

Прогноз

На победу Словакии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,46, на ничью — 3,20, а на победу Уэльса — 3,15.

Наш прогноз на матч — победа Уэльса или ничья с коэффициентом 1,59. 0