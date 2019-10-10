Россия — Шотландия. Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч квалификации Евро-2020 по футболу 10 октября 2019 года

В четверг, 10 октября, сборная России на своем поле примет команду Шотландии в рамках отбора на чемпионат Европы 2020 года. Встреча группы I, которая пройдет в Москве на стадионе «Лужники», начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Россия — Шотландия.

Россия

По итогам шести сыгранных туров в квалификации Евро-2020 сборная России занимает второе место в группе I c 15 набранными очками.

Подопечные Станислава Черчесова дважды обыграли Казахстан (4:0 и 1:0), по разу — Сан-Марино (9:0), Кипр (1:0) и Шотландию (2:1).

Единственное поражение россияне потерпели от Бельгии (1:3), которая является признанным лидером группы.

Россия опережает ближайших преследователей сразу на восемь очков. Таким образом, она близка к тому, чтобы завоевать путевку на чемпионат Европы уже в октябре.

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Из-за травм сборной России в ближайших матчах не помогут Кирилл Набабкин, Роман Зобнин, Рифат Жемалетдинов, Юрий Газинский, Федор Смолов и братья Миранчуки.

Шотландия

Сборная Шотландии расположилась на пятом месте в турнирной таблице группы I, имея на своем счету всего 6 очков.

На старте отборочной кампании команда Стива Кларка проиграла Казахстану (0:3), после чего выиграла у Сан-Марино (2:0) и Кипра (2:1).

Впрочем, эти успехи оказались мимолетными, поэтому вскоре шотландцы потерпели поражения от Бельгии (0:3 и 0:4) и России (1:2).

Шотландцы сохраняют минимальные шансы догнать Россию, поэтому больше не имеют права на ошибку, если хотят сыграть на Евро-2020.

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Накануне вылета в Москву состав сборной Шотландии из-за травм покинули Грант Хэнли, Лиам Купер и Райан Джек.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной России — 1.53, победа сборной Шотландии — 7.80, ничья — 4.10.

Турнирное положение вынуждает гостей избрать рискованную тактику на эту игру, но даже она, скорее всего, не спасет их от неудачи.

Дело в том, что нынешняя сборная Шотландии не настолько сильна, как, например, в начале 2000-х. В то же время россияне находятся на подъеме после домашнего ЧМ-2018 и в целом неплохо смотрятся, по крайней мере на фоне заранее более слабых соперников, что и доказали матчи текущей квалификации.

Некоторые кадровые проблемы могут нарушить планы Черчесова, поэтому мы допускаем, что хозяева пропустят, но при этом должны забить в ответ. Наш прогноз — «обе команды забьют» за 2.30.

Еще один вариант — «тотал голов больше 2» за 1.68. Надеемся, что сборная России не будет отсиживаться в обороне, поскольку ей нужно порадовать своих болельщиков отличным результатом. 0