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    Продолжат ли «Химки» дома побеждать?

    «Химки» — «Балтика». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч ФНЛ 29 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Химки» — «Балтика»
    Игроки «Химок»
    В воскресенье, 29 сентября, в рамках 15 тура первенства первой российской лиги «Химки» на своем поле примут калининградскую «Балтику». Начало — в 18:00 по мск. Прогноз на «Химки» — «Балтика».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 29 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Химки»

    Подмосковная команда по итогам 14 матчей первенства первого дивизиона разместилась на втором месте, имея на своем счету 33 очка, что на восемь больше, чем у третьего коллектива.

    В этом сезоне «Химки» проиграли только раз, уступив в начале этого месяца в гостях «Торпедо» (0:1), занимающего первое место.

    После того поединка «красно-черные» провели три встречи и все выиграли. Сперва в рамках чемпионата они поочередно одолели «Чайку» (1:0) дома и «Факел» (3:0) в гостях, а накануне в игре 1/16 финала Кубка разгромили элитный «Рубин» (3:0) на своей территории.

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    «Химки» в этом сезоне выиграли все домашние матчи, пропустив при этом всего лишь три гола.

    «Балтика»

    В текущем первенстве первой российской лиги калининградцы после 14 туров идут девятыми, отставая от зоны переходных матчей на пять пунктов.

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  • 26/09/2019

    • На данный момент у «балтийцев» 10-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, в которой они пять встреч выиграли и пять игр свели вничью.

    В последнем матче чемпионата «Балтика» по-волевому обыграла на своей территории «Ротор» (2:1), а пару дней тому назад выбила из Кубка России действующего обладателя московский «Локомотив», обыграв клуб РПЛ по пенальти (1:1 — основное и дополнительное время).

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    Клуб из Калининграда на выезде в этом сезоне проиграл дважды, а на данный момент у команды 6-матчевая гостевая беспроигрышная серия.

    В прошлом сезоне в Химках эти коллективы сыграли вничью -3:3, а в Калининграде победила «Балтика» — 2:1.

    Прогноз на «Химки» — «Балтика»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Химок» предлагают — 1.70.

    На викторию «Балтики» дают — 4.90, ничья оценена — в 3.75.

    «Химки» набрали превосходную форму, обыгрывая всех в последнее время, особенно на своей арене. Рискнем поставить, что хозяева продлят победную домашнюю серию. 0

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    «Химки» — «Балтика». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч ФНЛ 29 сентября 2019 года. Прогноз на «Химки» — «Балтика». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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