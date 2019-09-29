«Химки» — «Балтика». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч ФНЛ 29 сентября 2019 года

«Химки»
Подмосковная команда по итогам 14 матчей первенства первого дивизиона разместилась на втором месте, имея на своем счету 33 очка, что на восемь больше, чем у третьего коллектива.
В этом сезоне «Химки» проиграли только раз, уступив в начале этого месяца в гостях «Торпедо» (0:1), занимающего первое место.
После того поединка «красно-черные» провели три встречи и все выиграли. Сперва в рамках чемпионата они поочередно одолели «Чайку» (1:0) дома и «Факел» (3:0) в гостях, а накануне в игре 1/16 финала Кубка разгромили элитный «Рубин» (3:0) на своей территории.
«Химки» в этом сезоне выиграли все домашние матчи, пропустив при этом всего лишь три гола.
«Балтика»
В текущем первенстве первой российской лиги калининградцы после 14 туров идут девятыми, отставая от зоны переходных матчей на пять пунктов.
На данный момент у «балтийцев» 10-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, в которой они пять встреч выиграли и пять игр свели вничью.
В последнем матче чемпионата «Балтика» по-волевому обыграла на своей территории «Ротор» (2:1), а пару дней тому назад выбила из Кубка России действующего обладателя московский «Локомотив», обыграв клуб РПЛ по пенальти (1:1 — основное и дополнительное время).
Клуб из Калининграда на выезде в этом сезоне проиграл дважды, а на данный момент у команды 6-матчевая гостевая беспроигрышная серия.
В прошлом сезоне в Химках эти коллективы сыграли вничью -3:3, а в Калининграде победила «Балтика» — 2:1.
Прогноз на «Химки» — «Балтика»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Химок» предлагают — 1.70.
На викторию «Балтики» дают — 4.90, ничья оценена — в 3.75.
«Химки» набрали превосходную форму, обыгрывая всех в последнее время, особенно на своей арене. Рискнем поставить, что хозяева продлят победную домашнюю серию. 0