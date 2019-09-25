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    Будет ли сенсация в матче «Чертаново» — «Оренбург»?

    «Чертаново» — «Оренбург». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч Кубка России 25 сентября 2019 года

    Прогнозы на Кубок России Прогнозы на футбол России Прогнозы на Чертаново Прогнозы на Оренбург
    Прогноз на «Чертаново» — «Оренбург»
    Артем Кулишев
    В среду, 25 сентября, в рамках 1/16 финала Кубка России «Чертаново» на своем поле примет «Оренбург». Начало встречи — в 19:00 по Москве. Прогноз на «Чертаново» — «Оренбург».
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    Футбол. Россия. Кубок 25 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Чертаново»

    «Чертаново» стартовал в этом розыгрыше Кубка России с 1/32 финала, где легко расправился с представителем второго дивизиона рязанской «Звездой» — 4:1.

    Примечательно, что после того поединка «чертята» выиграть не могут. Сперва они четыре встречи свели вничью, а в своей последней игре проиграли дома «Шиннику» — 0:1.

    После 14 туров текущей ФНЛ клуб из Москвы расположился на шестой позиции, имея на своем счету 22 очка, отставая от зоны переходных матчей всего на два пункта.

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    • Отметим, что для «Чертаново» это будет первая встреча с представителем высшего дивизиона в кубковом турнире.

    «Оренбург»

    «Оренбург» добивался наивысшего достижения в Кубке России в сезоне 2014/15, когда дошел до полуфинала турнира, а в прошлом розыгрыше команда добралась до четвертьфинала.

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    В Премьер-лиге «газовики» после 10 туров идет в зоне вылета, на 15-м месте. В активе оренбуржцев находится восемь баллов, отставание от безопасной строки составляет лишь один пункт.

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    За последние три поединка «бело-синие» дважды выиграли и один матч проиграли. Сперва они поочередно одолели по 2:1 «Уфу» и «Рубин», а на прошлых выходных проиграли «Локомотиву» — 2:3.

    Прогноз на «Чертаново» — «Оренбург»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Оренбурга» в основное время предлагают — 2.40.

    На викторию «Чертаново» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.10.

    Проход: «Оренбурга» — 1.70, «Чертаново» — 2.10.

    Будет неудивительно если в этом противостоянии дальше пройдут младшие по классу. Ведь «Оренбургу» придется больше внимание уделять Премьер-лиге, где они ведут борьбу за выживание. 0

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