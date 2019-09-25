«Чертаново» — «Оренбург». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч Кубка России 25 сентября 2019 года

В среду, 25 сентября, в рамках 1/16 финала Кубка России «Чертаново» на своем поле примет «Оренбург». Начало встречи — в 19:00 по Москве. Прогноз на «Чертаново» — «Оренбург».

«Чертаново»

«Чертаново» стартовал в этом розыгрыше Кубка России с 1/32 финала, где легко расправился с представителем второго дивизиона рязанской «Звездой» — 4:1.

Примечательно, что после того поединка «чертята» выиграть не могут. Сперва они четыре встречи свели вничью, а в своей последней игре проиграли дома «Шиннику» — 0:1.

После 14 туров текущей ФНЛ клуб из Москвы расположился на шестой позиции, имея на своем счету 22 очка, отставая от зоны переходных матчей всего на два пункта.

Отметим, что для «Чертаново» это будет первая встреча с представителем высшего дивизиона в кубковом турнире.

«Оренбург»

«Оренбург» добивался наивысшего достижения в Кубке России в сезоне 2014/15, когда дошел до полуфинала турнира, а в прошлом розыгрыше команда добралась до четвертьфинала.

В Премьер-лиге «газовики» после 10 туров идет в зоне вылета, на 15-м месте. В активе оренбуржцев находится восемь баллов, отставание от безопасной строки составляет лишь один пункт.

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За последние три поединка «бело-синие» дважды выиграли и один матч проиграли. Сперва они поочередно одолели по 2:1 «Уфу» и «Рубин», а на прошлых выходных проиграли «Локомотиву» — 2:3.

Прогноз на «Чертаново» — «Оренбург»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Оренбурга» в основное время предлагают — 2.40.

На викторию «Чертаново» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.10.

Проход: «Оренбурга» — 1.70, «Чертаново» — 2.10.

Будет неудивительно если в этом противостоянии дальше пройдут младшие по классу. Ведь «Оренбургу» придется больше внимание уделять Премьер-лиге, где они ведут борьбу за выживание. 0