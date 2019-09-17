«Боруссия» Д — «Барселона». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Лиги чемпионов 17 сентября 2019 года

17 сентября в Дортмунде на «Сигнал Идуна Парк» «Боруссия» сыграет с испанской «Барселоной» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Стартовый свисток будет дан в 22:00 по Москве. Прогноз на «Боруссия» Д — «Барселона».

«Боруссия» Д

«Боруссия», которая стала второй по итогам прошедшего чемпионата Германии, год назад смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов из группы с «Брюгге», «Монако» и «Атлетико».

За шесть матчей «шмели» набрали 13 очков и заняли первое место в своем квартете. Но уже на первой стадии плей-офф «черно-желтые» дважды проиграли английскому «Тоттенхэму»: 0:3 в гостях и 0:1 дома.

За последние два года самого престижного еврокубка дортмундцы провели 14 встреч, где выиграли в четырех из них. А у себя дома за этот период немцы победили всего лишь дважды.

Подопечные Люсьена Фавра в текущем сезоне провели шесть официальных матчей. Выиграли в пяти из них при одном поражении. После четырех туров Бундеслиги они идут вторыми с 9 очками. В последнем туре чемпионата они разгромили «Байер» — 4:0.

«Барселона»

«Барселона» в прошлом сезоне Лиги чемпионов дошла до полуфинала турнира. За право сыграть в решающем матче каталонцы проиграли «Ливерпулю».

Дома «сине-гранатовые» победили со счетом 3:0, но в ответной встрече дружина Эрнесто Вальверде была повержена 0:4 и позорно покинула розыгрыш.

Этим поражением «Барса» прервала свою 11-матчевую беспроигрышную в главном евротурнире Европы, где она за этот период одержала восемь побед. На выезде она в этом отрезке трижды выиграла при двух ничейных результатах.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Каталонский коллектив в этом сезоне сыграл четыре встречи, которые пришлись на игры Примеры. В гостях он раз проиграл и раз сыграл вничью, а дома дважды победил 5:2. Накануне «Барселона» в родных пенатах разгромила «Валенсию».

Скорее всего, эту встречу пропустит лидер каталонцев Лео Месси.

Прогноз на «Боруссия» Д — «Барселона»

В этом поединке букмекеры отдают преимущество гостям. На победу «Барселоны» предлагают — 2.35.

На викторию «Боруссии» дают — 3.05, ничья оценена — в 3.70

Учитывая проблемы каталонцев в играх в гостях и потерю лидера, ожидаем, что в Дортмунде результативность окажется не такой высокой, какую ожидают болельщики. 0