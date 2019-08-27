«Русенборг» — «Динамо» Загреб. Прогноз (к 1.61) и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов 27 августа 2019 года

В ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы «Русенборг» будет принимать «Динамо Загреб». Игра пройдет на стадионе «Леркендал» 27 августа. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Русенборг» — «Динамо» Загреб.

«Русенборг»

В первом матче этого противостояния на стадионе «Максимир» норвежцы хоть и выглядели довольно неплохо, но не смогли забить важный гол на выезде.

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Подопечные Эрика Хорнеланда по разным показателям минимально превзошли своих оппонентов. Команда больше владела мячом, чаще била по воротам динамовцев, однако, из 16 ударов лишь 4 пришлись в створ.

Стандартные положения, коих в матче было предостаточно, также не помогли «маленьким троллям» отыграть хотя бы один мяч.

Соперники, забив на 8 и 28 минутах первого тайма, победили во встрече 2:0.

Учитывая плотность борьбы в домашнем чемпионате, «Русенборг» вынужденно борется на двух фронтах, но на «Леркендал» норвежский коллектив редко остается без гола.

«Динамо» Загреб

Создав комфортное преимущество перед ответной игрой, «Динамо» Загреб отправится в Норвегию с хорошим настроением.

Подопечные Ненада Белицы получили отдых от матчей чемпионата Хорватии, поэтому футболисты синих будут свежее соперников, но все равно парни не станут форсировать события в ответной игре, стараясь удержать счет.

В домашнем первенстве «Динамо» Загреб за 5 туров набрал 13 очков, имея теперь матч в запасе, поэтому сейчас команда полностью концентрируется на еврокубковом противостоянии.

Прогноз

На победу «Русенборга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,65, на ничью — 3,40, а на победу «Динамо Загреб» — 2,60.

Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Русенборга» больше 1 с коэффициентом 1,61. 0