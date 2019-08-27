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    Отыграется ли «Русенборг» на своем поле?

    «Русенборг» — «Динамо» Загреб. Прогноз (к 1.61) и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов 27 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Русенборг Прогнозы на Динамо Загреб
    Прогноз на «Русенборг» — «Динамо» Загреб
    В первом матче «Динамо» выиграло 2:0
    В ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы «Русенборг» будет принимать «Динамо Загреб». Игра пройдет на стадионе «Леркендал» 27 августа. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Русенборг» — «Динамо» Загреб.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 27 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.60
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    «Русенборг»

    В первом матче этого противостояния на стадионе «Максимир» норвежцы хоть и выглядели довольно неплохо, но не смогли забить важный гол на выезде.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Подопечные Эрика Хорнеланда по разным показателям минимально превзошли своих оппонентов. Команда больше владела мячом, чаще била по воротам динамовцев, однако, из 16 ударов лишь 4 пришлись в створ.

    Стандартные положения, коих в матче было предостаточно, также не помогли «маленьким троллям» отыграть хотя бы один мяч.

    Соперники, забив на 8 и 28 минутах первого тайма, победили во встрече 2:0.

    Учитывая плотность борьбы в домашнем чемпионате, «Русенборг» вынужденно борется на двух фронтах, но на «Леркендал» норвежский коллектив редко остается без гола.

    «Динамо» Загреб

    Создав комфортное преимущество перед ответной игрой, «Динамо» Загреб отправится в Норвегию с хорошим настроением.

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    • Подопечные Ненада Белицы получили отдых от матчей чемпионата Хорватии, поэтому футболисты синих будут свежее соперников, но все равно парни не станут форсировать события в ответной игре, стараясь удержать счет.

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    В домашнем первенстве «Динамо» Загреб за 5 туров набрал 13 очков, имея теперь матч в запасе, поэтому сейчас команда полностью концентрируется на еврокубковом противостоянии.

    Прогноз

    На победу «Русенборга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,65, на ничью — 3,40, а на победу «Динамо Загреб» — 2,60.

    Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Русенборга» больше 1 с коэффициентом 1,61. 0

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    «Русенборг» — «Динамо» Загреб. Прогноз (к 1.61) и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов 27 августа 2019 года. Прогноз на «Русенборг» — «Динамо» Загреб. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.61
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