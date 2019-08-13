«Порту» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов 13 августа 2019 года

В среду, 13 августа, «Порту» на своем поле будет принимать «Краснодар» в рамках ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Начало матча — в 22:00 мск. Прогноз на «Порту» — «Краснодар».

«Порту»

«Драконы» в прошлом сезоне чемпионата Португалии боролись за чемпионство, но стали лишь вторыми, на два очка отстав от «Бенфики».

Весной в «Реал» за 50 миллионов евро ушел Эдер Милитао, а Фелипе был продан «Атлетико» за 20 миллионов. Команду усилили форвард «Спартака» Зе Луиш, а также хавбек сборной Японии Сея Накадзима.

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Также состав «Порту» пополнили колумбийцы Луис Диас, Матеус Урибе и аргентинский голкипер Агустин Марчесин.

В товарищеских поединках в июле подопечные Сержиу Консейсау одолели «Фулхэм» (1:0) и уступили «Монако» (0:1).

В первом матче квалификации Лиги чемпионов «Порту» одержал минимальную победу в Краснодаре. Португальцы весь матч владели преимуществом, но забили лишь на последних минутах, со стандарта.

В чемпионате Португалии «Драконы» стартовали неудачно, проиграв в 1-м туре на выезде «Жил Висенте» (1:2). Пропустив после перерыва, «Порту» отыгрался с пенальти, но тут же пропустил.

«Краснодар»

В межсезонье «Краснодар» подписал из голландского чемпионата хавбеков Юнеса Намли и де Вилену, из Португалии перешел полузащитник Кайо.

Из «Аль-Айна» был куплен шведский нападающий Маркус Берг, из «Сент-Этьена» хавбек Реми Кабелла. Ушли из клуба Шарль Каборе, Маурисио Перейра, Роман Шишкин.

В первом туре РПЛ «горожане» на выезде проиграли «Ахмату» (0:1). За этим последовала волевая выездная победа над «Уфой» (3:2). В третьем туре кубанцы разгромили «Сочи» (3:0).

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В четвертом туре команду Мусаева ждал выезд в гости к «Зениту» (1:1). Кубанцы открыли счет на 80-й минуте, но упустили победу в добавленное время — 1:1.

Дебют в Лиге чемпионов для «Краснодара» завершился домашним поражением, а в последнем матче кубанцы одержали минимальную домашнюю победу над «Рубином» (1:0), играя тайм в меньшинстве.

После 5-х туров РПЛ «Краснодар» с 10 очками расположился на 3-м месте. Разница мячей 8-4, 3 гола забил Иван Игнатьев. Встречу из-за травм пропустят Юрий Газинский, Виктор Классон и Ари.

Прогноз

На победу «Порту» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,60, на ничейный результат — 4,0, а на выездной успех «Краснодара» — 5,50.

Проход «Порту» в раунд плей-офф квалификации оценивают с коэффициентом 1,12, а успех «Краснодара» с коэффициентом 6,00.

«Порту» добился выездной победы и даже ничья теперь выведет «Драконов» в следующий раунд. Но нет никакого сомнения, что при поддержке трибун «Драгау» португальская команда победит.

«Краснодару» нужно забивать, а значит «быки» пойдут в атаку и будут раскрываться. Можно ожидать голы в этой встрече. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,85 и «обе забьют» за 1,90. 0