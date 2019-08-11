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    Избежит ли «Локомотив» потери очков?

    «Локомотив» — «Урал». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч РПЛ 11 августа 2019 года

    Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Локомотив Прогнозы на Урал
    Прогноз на «Локомотив» — «Урал»
    Юрий Семин
    11 августа на «РЖД Арене» в Москве «Локомотив» в пятом туре российской Премьер-лиги примет «Урал». Начало встречи — в 16:30 по мск. Прогноз на «Локомотив» — «Урал».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 11 Августа 2019 года
    Локомотив
  • Москва
    •  Локомотив 16:30 Урал Урал
  • Екатеринбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.55
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 6.80
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    «Локомотив»

    «Железнодорожники» вышли раньше из отпуска, чем большинство команд РПЛ. Это связоно с тем, что они играли в Супекубке России, где одолели чемпиона страны в лице «Зенита» со счетом 3:2.

    Победную серию они не смогли продолжить, сыграв вничью на своем поле с «Рубином» (1:1) в первом туре российского первенства. И только во втором игровом дне «красно-зеленые» добыли первую победу в РПЛ, одолев в родных пенатах «Тамбов» — 2:1.

    В третьем туре Премьер-лиги подопечные Юрия Семина были повержены в столичном дерби ЦСКА (0:1) на выезде, с голом Чалова с пенальти после просмотра ВАР.

    В последнем матче «Локомотив» одержал непростую викторию над «Крыльями Советов» в Самаре — 2:1. «Волжане» сравняли результат на 88-й минуте матча, но удержать ничью не смогли, пропустив уже в компенсированное время игры.

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  • 29/07/2019

    • С семью пунктами «Локо» после четырех туров идет на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, находясь на расстоянии одной победы от первой строки.

    «Урал»

    Екатеринбургская команда также имеет на своем счету семь пунктов после четырех туров РПЛ, но из-за худших дополнительных показателей расположилась на седьмой позиции.

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    «Шмели» очень удачно начали новый чемпионат, одержав две победы в двух стартовых турах. Сперва они дома переиграли «Уфу» со счетом 3:2, а затем также на своей арене разгромили «Ахмат» — 3:0.

    Календарь и таблица РПЛ

    Потом состоялась первая потеря очков в текущем чемпионате, в которой «оранжево-черные» проиграли в Москве «Динамо» — 0:2. В прошлом игровом дне «Урал» на своей территории поделил очки с «Ростовом» — 2:2.

    В прошлом сезоне эти команды играли между собой трижды. В чемпионате страны «Урал» обыграл «Локомотив» в Москве со счетом 2:1, в Екатеринбурге команды сыграли 2:2. В финале Кубка России «железнодорожники» взяли реванш у «шмелей» — 1:0, т.с. не пустив уральцев в еврокубки.

    Прогноз на «Локомотив» — «Урал»

    В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Локомотива» — 1.63, победа «Урала» — 5.70, ничья — 4.00.

    «Локомотив» за последние четыре домашние поединка против «Урала» победил только один раз. Прогнозируем, что в этой встрече «железнодорожники» возьмут три очка над соперником, который в Москве в этом чемпионате уже проигрывал. 0

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    «Локомотив» — «Урал». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч РПЛ 11 августа 2019 года. Прогноз на «Локомотив» — «Урал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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