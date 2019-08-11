«Локомотив» — «Урал». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч РПЛ 11 августа 2019 года

11 августа на «РЖД Арене» в Москве «Локомотив» в пятом туре российской Премьер-лиги примет «Урал». Начало встречи — в 16:30 по мск. Прогноз на «Локомотив» — «Урал».

«Локомотив»

«Железнодорожники» вышли раньше из отпуска, чем большинство команд РПЛ. Это связоно с тем, что они играли в Супекубке России, где одолели чемпиона страны в лице «Зенита» со счетом 3:2.

Победную серию они не смогли продолжить, сыграв вничью на своем поле с «Рубином» (1:1) в первом туре российского первенства. И только во втором игровом дне «красно-зеленые» добыли первую победу в РПЛ, одолев в родных пенатах «Тамбов» — 2:1.

В третьем туре Премьер-лиги подопечные Юрия Семина были повержены в столичном дерби ЦСКА (0:1) на выезде, с голом Чалова с пенальти после просмотра ВАР.

В последнем матче «Локомотив» одержал непростую викторию над «Крыльями Советов» в Самаре — 2:1. «Волжане» сравняли результат на 88-й минуте матча, но удержать ничью не смогли, пропустив уже в компенсированное время игры.

С семью пунктами «Локо» после четырех туров идет на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, находясь на расстоянии одной победы от первой строки.

«Урал»

Екатеринбургская команда также имеет на своем счету семь пунктов после четырех туров РПЛ, но из-за худших дополнительных показателей расположилась на седьмой позиции.

«Шмели» очень удачно начали новый чемпионат, одержав две победы в двух стартовых турах. Сперва они дома переиграли «Уфу» со счетом 3:2, а затем также на своей арене разгромили «Ахмат» — 3:0.

Календарь и таблица РПЛ

Потом состоялась первая потеря очков в текущем чемпионате, в которой «оранжево-черные» проиграли в Москве «Динамо» — 0:2. В прошлом игровом дне «Урал» на своей территории поделил очки с «Ростовом» — 2:2.

В прошлом сезоне эти команды играли между собой трижды. В чемпионате страны «Урал» обыграл «Локомотив» в Москве со счетом 2:1, в Екатеринбурге команды сыграли 2:2. В финале Кубка России «железнодорожники» взяли реванш у «шмелей» — 1:0, т.с. не пустив уральцев в еврокубки.

Прогноз на «Локомотив» — «Урал»

В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Локомотива» — 1.63, победа «Урала» — 5.70, ничья — 4.00.

«Локомотив» за последние четыре домашние поединка против «Урала» победил только один раз. Прогнозируем, что в этой встрече «железнодорожники» возьмут три очка над соперником, который в Москве в этом чемпионате уже проигрывал. 0