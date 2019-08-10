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    Кто наберет первые очки в новом сезоне АПЛ?

    «Бернли» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 2.46) и ставки на матч чемпионата Англии 10 августа 2019 года

    Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Бернли Прогнозы на Саутгемптон
    Прогноз на «Бернли» — «Саутгемптон»
    Шон Дайч
    На «Терф Мур» в одноименном городе местный «Бернли» примет «Саутгемптон» в рамках первого тура английской Премьер-лиги. Поединок между этими командами состоится 10 августа и начнется в 17:00 по московскому времени. Судить игру будет Грэм Скотт. Прогноз на «Бернли» — «Саутгемптон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 10 Августа 2019 года
    Бёрнли
  • Бёрнли
    •  Бёрнли 17:00 Саутгемптон Саутгемптон
  • Саутгемптон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.75
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    «Бернли»

    Несмотря на свой явный британский стиль футбола «Бернли» держится в АПЛ уже третий сезон кряду и это будет четвертый. В прошлом году подопечные Шона Дайча выступили довольно неплохо. Особенно сильно команда смотрелась во второй половине сезона, когда она исправно начала набирать очки.

    На домашней арене «бордовые» играют особенно хорошо и результаты матчей это показывают не всегда. К примеру, в прошлом сезоне на «Терф Мур» клуб выиграл у «Вулверхэмптона» и «Тоттенхэма», а «МЮ» хозяева устроили настоящее испытание, хотя и проиграли ту встречу.

    Все прогнозы на АПЛ

    На данный момент коллектив Дайча не проигрывает уже 5 поединков подряд. В конце июля «Бернли» выиграл у «Порт Вейл» 1:3 и «Флитвуда» 0:2. Затем была ничья с «Уиганом» (2:2) и в завершение месяца представители одноименного города одержали победу в матче с «Ниццей» со счетом 6:1.

    3 августа клуб провел последнюю игру из предсезонной подготовки, выиграв у «Пармы» 2:0.

    Перед стартом АПЛ у команды есть определенные проблемы с составом. Не сможет выступить Дефур. Есть проблемы у трех игроков основы. Это Тарковски, Корк и Брэди.

    «Саутгемптон»

    «Саутгемптону» пришлось нелегко в прошлом сезоне. Клуб закончил всего в 5 очках от зоны вылета. Под конец сезона «святые» не могли выиграть на протяжении 5 встреч. Так что к вылету гости были очень близки.

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    Летом из команды ушли Класи, Дэвис, Таргетт и Остин. При этом клуб укрепил атаку покупкой Ингза у «Ливерпуля». Кроме того, из аренды вернулись Софьян Буфаль и Седрик Соареш. В центре у «Саутгемптона» появится Мусса Дженепо, приобретенный у «Стандарта» за 15.7 млн евро.

    «Красно-белые» выиграли 4 последних товарищеских матча. Со четом 1:3 был побежден «Престон». После этого подопечные Хазенхюттля разобрались с «Гуанчжоу Фули» (4:0) и «Фейеноордом» (1:3). Напоследок коллектив немецкого наставника выиграл у «Кельна» 2:0.

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    • По составу проблем нет никаких. Так что в заявку будет включена оптимальная обойма футболистов.

    Прогноз

    Дайч и Хазенхюттль встречались лишь раз. Первая встреча завершилась ничьей 1:1. А в целом в АПЛ команды играли вничью в последних трех матчах. Забивают эти клубы мало вот уже 5 поединков кряду — тотал меньше 2.5.

    2.75 и 2.75 — по коэффициентам паритет. 3.25 предлагают на ничью.

    «Святые» не выигрывали у «бордовых» в 5 последних встречах. А на «Терф Мур» они побеждали в 2007 году и после этого 6 игр подряд «Бернли» оставался непобежденным.

    Так как хозяева мощно выступают дома, и они знают толк в оборонительном футболе, мы предлагаем такой прогноз: «Бернли» не проиграет« и ТМ 2.5 с коэффициентом 2.46. 0

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    «Бернли» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 2.46) и ставки на матч чемпионата Англии 10 августа 2019 года. Прогноз на «Бернли» — «Саутгемптон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.46
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