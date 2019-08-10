«Бернли» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 2.46) и ставки на матч чемпионата Англии 10 августа 2019 года

На «Терф Мур» в одноименном городе местный «Бернли» примет «Саутгемптон» в рамках первого тура английской Премьер-лиги. Поединок между этими командами состоится 10 августа и начнется в 17:00 по московскому времени. Судить игру будет Грэм Скотт. Прогноз на «Бернли» — «Саутгемптон».

«Бернли»

Несмотря на свой явный британский стиль футбола «Бернли» держится в АПЛ уже третий сезон кряду и это будет четвертый. В прошлом году подопечные Шона Дайча выступили довольно неплохо. Особенно сильно команда смотрелась во второй половине сезона, когда она исправно начала набирать очки.

На домашней арене «бордовые» играют особенно хорошо и результаты матчей это показывают не всегда. К примеру, в прошлом сезоне на «Терф Мур» клуб выиграл у «Вулверхэмптона» и «Тоттенхэма», а «МЮ» хозяева устроили настоящее испытание, хотя и проиграли ту встречу.

Все прогнозы на АПЛ

На данный момент коллектив Дайча не проигрывает уже 5 поединков подряд. В конце июля «Бернли» выиграл у «Порт Вейл» 1:3 и «Флитвуда» 0:2. Затем была ничья с «Уиганом» (2:2) и в завершение месяца представители одноименного города одержали победу в матче с «Ниццей» со счетом 6:1.

3 августа клуб провел последнюю игру из предсезонной подготовки, выиграв у «Пармы» 2:0.

Перед стартом АПЛ у команды есть определенные проблемы с составом. Не сможет выступить Дефур. Есть проблемы у трех игроков основы. Это Тарковски, Корк и Брэди.

«Саутгемптон»

«Саутгемптону» пришлось нелегко в прошлом сезоне. Клуб закончил всего в 5 очках от зоны вылета. Под конец сезона «святые» не могли выиграть на протяжении 5 встреч. Так что к вылету гости были очень близки.

Летом из команды ушли Класи, Дэвис, Таргетт и Остин. При этом клуб укрепил атаку покупкой Ингза у «Ливерпуля». Кроме того, из аренды вернулись Софьян Буфаль и Седрик Соареш. В центре у «Саутгемптона» появится Мусса Дженепо, приобретенный у «Стандарта» за 15.7 млн евро.

«Красно-белые» выиграли 4 последних товарищеских матча. Со четом 1:3 был побежден «Престон». После этого подопечные Хазенхюттля разобрались с «Гуанчжоу Фули» (4:0) и «Фейеноордом» (1:3). Напоследок коллектив немецкого наставника выиграл у «Кельна» 2:0.

По составу проблем нет никаких. Так что в заявку будет включена оптимальная обойма футболистов.

Прогноз

Дайч и Хазенхюттль встречались лишь раз. Первая встреча завершилась ничьей 1:1. А в целом в АПЛ команды играли вничью в последних трех матчах. Забивают эти клубы мало вот уже 5 поединков кряду — тотал меньше 2.5.

2.75 и 2.75 — по коэффициентам паритет. 3.25 предлагают на ничью.

«Святые» не выигрывали у «бордовых» в 5 последних встречах. А на «Терф Мур» они побеждали в 2007 году и после этого 6 игр подряд «Бернли» оставался непобежденным.

Так как хозяева мощно выступают дома, и они знают толк в оборонительном футболе, мы предлагаем такой прогноз: «Бернли» не проиграет« и ТМ 2.5 с коэффициентом 2.46. 0