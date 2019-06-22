ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Легенды стали героями интернетаМесси против Роналду. Ненависть как следствие технического прогресса Леонид ФедунНовые обещания. Федун вновь заговорил о передаче «Спартака» болельщикам Лионель МессиНе ждите от Месси чудес. Аргентине пора стать командой
  • 10:49
    • Игрок юношеской сборной России подписал контракт с испанским клубом
  • 10:29
    • Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
  • 09:17
    • «Вегас» задумался об обмене Гусева
  • 09:03
    • «Спартак» готов платить Бруме 2 миллиона евро в год
  • 08:50
    • «Пари Сен-Жермен» откроет в России футбольную академию
  • 08:21
    • Уильямсон выбран первым номером драфта НБА-2019
  • 08:09
    • Сборные Уругвая и Японии не выявили победителя на Кубке Америки
    Все новости спорта

    Одержит ли Венесуэла первую победу на Кубке Америки 2019 года?

    Боливия — Венесуэла. Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч Копа Америка 22 июня 2019 года

    Прогнозы на Кубок Америки-2019 Прогнозы на Латинскую Америку Прогнозы на сборную Боливии Прогнозы на сборную Венесуэлы
    Прогноз на Боливия — Венесуэла
    Саломон Рондон
    В 3 туре группового этапа Кубка Америки сборная Венесуэлы попытается увеличить отрыв от Боливии в турнирной таблице квартета A. Поединок будет проведен в Белу-Оризонти и стартует он в 22:00 по Москве. Прогноз на Боливия — Венесуэла.
    ×
    Футбол. Кубок Америки-2019. Группа A 22 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.70
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 1.50
  • Играть!
    •

    Боливия

    Сборная Боливия проиграла в двух турах групповой стадии. Сначала обидчиком выступила Бразилия (3:0), а затем сборная Перу нанесла «зеленым» обидное поражение со счетом 1:3. Обидное потому, что боливийцы по ходу встречи вели в счете, благодаря реализованному пенальти. Но в конце первого тайма соперник сумел сравнять счет.

    Стоит отметить, что за 2 поединка боливийцы ярко продемонстрировали свои проблемы в игре на втором этаже. Бразильцы и перуанцы регулярно наносили удары головой после навесов. В итоге 2 из 6 пропущенных мячей команды на турнире забивались верхней частью тела.

    Все прогнозы на Кубок Америки-2019

    Также нужно выделить довольно слабую игру La Verde в атаке, поскольку по-настоящему опасных моментов было столько, что их можно пересчитать на пальцах рук (наверное, и одной руки хватит), и это за 180 минут, сыгранных на чемпионате Америки.

    Венесуэла

    Сборная Венесуэлы уже успела зарекомендовать себя как дисциплинированная и оборонительная команда. Об этом свидетельствуют две нулевые ничьи кряду — 0:0 с Перу и 0:0 с Бразилией.

    Таким образом, венесуэльцы опережают Боливию на 2 очка, при этом в рейтинге третьих команд коллектив занимает 1 место. Именно поэтому в 3 туре нужно выиграть, чтобы уверенно выйти в четвертьфинал.

  • 8000
  • Забрать
  • Промокод: LIVESPORT
  • 1xstavka.ru
    •
  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •

    Если в матче с Перу «красные» атаковали мало и не так смело, то «желто-зеленым» венесуэльские футболисты противостояли более активно.

    В итоге, уже третью игру подряд La Vinotinto не пропускают. С одной стороны это везение, а с другой — дисциплина и насыщенный центр поля в виде схемы 4-1-4-1.

  • Бразилия — сама не своя, но успех Венесуэлы неслучаен
  • Реакция прессы на матч Кубка Америки Бразилия — Венесуэла
  • 19/06/2019

    • В предстоящем поединке Венесуэла однозначно воспользуется своими сильными сторонами, а именно флангами и стандартными положениями. Все-таки Рондон был близок к тому, чтобы поразить ворота «избранных» как раз после удара головой. Он — главное оружие сборной в атаке.

    Прогноз

    7.20 и 1.51 — такие цифры стоят под исходами «П1» и «П2» соответственно. Ничейный исход оценивается коэффициентом 4.30.

    Сборная Венесуэлы очень закрытая и без надобности она редко оголяет тылы. Мы склоняемся к тому, что впереди у гостей будет больше свободы действий в связи с характером оборонительной игры боливийской команды.

    Прогнозируем, что «красные» забьют первыми и затем уже не отпустят соперника, тем самым не дав ему разгуляться в атаке. Предлагаем вариант «обе забьют: нет» за 1.76. Также возможен исход «Венесуэла выиграет и не пропустит». Коэфф составляет 2.30. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    4.08
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 19:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Англия U21 — Румыния U21
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Франция U21 — Хорватия U21
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Египет — Зимбабве
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Эквадор — Чили
  • Завтра в 02:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Эквадор — Чили
  • Завтра в 02:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Перу — Бразилия
  • Завтра в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Испания U21 — Польша U21
  • Завтра в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Бельгия U21 — Италия U21
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боливия — Венесуэла
  • Завтра в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Перу — Бразилия
  • Завтра в 22:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Давид Де Хеа
  • Три варианта для Де Хеа
    • 02:15 15/06/2019     Игроки сборной Украины
  • Сборная Украины выиграла ЧМ U-20. Пять выводов после финала
    • 12:52 16/06/2019     Поль Погба, Ромелу Лукаку и Антони Марсьяль
  • Топ-6 атакующих квартетов АПЛ всех времен
    • 20:35 15/06/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Боливия — Венесуэла. Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч Копа Америка 22 июня 2019 года. Прогноз на Боливия — Венесуэла. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76
    Тоже интересно
    Неймар Футбол История Неймара и ПСЖ почти окончена. Ставка на бразильца не сыгралаПроект парижан, построенный вокруг бразильца, не сработал 19/06/2019 в 19:190
  • 00:01
    • Германия разгромила Сербию на молодежном Евро
  • 23:55
    • «Зенит» может вернуть Паредеса
  • 23:44
    • «Барселона» подписала голландского защитника
    Денис Глушаков Футбол Лето перемен «Спартака». Глушаков и Комбаров покинули «красно-белых»Реакция спортивных СМИ об уходе Глушакова и Комбарова из «Спартака» Вчера в 11:560
  • Экспресс дня

  • Салах и компания разомнутся на Зимбабве
  • 4.08
    •
  • 10:39
    • Чех получит должность в структуре «Челси»
  • 08:34
    • Коста-Рика победила Бермуды на Золотом Кубке КОНКАКАФ
  • 22:12
    • «Ростов» может подписать Боккетти
    Маттейс де Лигт Футбол Трансферные цели. Пять игроков, которые нужны всемОт Маттейса де Лигта до Поля Погба 19/06/2019 в 23:040
  • 21:52
    • Лебедев договорился о бое с небитым французом
  • 21:27
    • Кудряшов, Таски и Адебайор покинули «Истанбул»
  • 21:11
    • Российские саблистки выиграли чемпионат Европы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 5000
  • рублей
    новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие