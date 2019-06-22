Боливия — Венесуэла. Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч Копа Америка 22 июня 2019 года

В 3 туре группового этапа Кубка Америки сборная Венесуэлы попытается увеличить отрыв от Боливии в турнирной таблице квартета A. Поединок будет проведен в Белу-Оризонти и стартует он в 22:00 по Москве. Прогноз на Боливия — Венесуэла.

Боливия

Сборная Боливия проиграла в двух турах групповой стадии. Сначала обидчиком выступила Бразилия (3:0), а затем сборная Перу нанесла «зеленым» обидное поражение со счетом 1:3. Обидное потому, что боливийцы по ходу встречи вели в счете, благодаря реализованному пенальти. Но в конце первого тайма соперник сумел сравнять счет.

Стоит отметить, что за 2 поединка боливийцы ярко продемонстрировали свои проблемы в игре на втором этаже. Бразильцы и перуанцы регулярно наносили удары головой после навесов. В итоге 2 из 6 пропущенных мячей команды на турнире забивались верхней частью тела.

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Также нужно выделить довольно слабую игру La Verde в атаке, поскольку по-настоящему опасных моментов было столько, что их можно пересчитать на пальцах рук (наверное, и одной руки хватит), и это за 180 минут, сыгранных на чемпионате Америки.

Венесуэла

Сборная Венесуэлы уже успела зарекомендовать себя как дисциплинированная и оборонительная команда. Об этом свидетельствуют две нулевые ничьи кряду — 0:0 с Перу и 0:0 с Бразилией.

Таким образом, венесуэльцы опережают Боливию на 2 очка, при этом в рейтинге третьих команд коллектив занимает 1 место. Именно поэтому в 3 туре нужно выиграть, чтобы уверенно выйти в четвертьфинал.

Если в матче с Перу «красные» атаковали мало и не так смело, то «желто-зеленым» венесуэльские футболисты противостояли более активно.

В итоге, уже третью игру подряд La Vinotinto не пропускают. С одной стороны это везение, а с другой — дисциплина и насыщенный центр поля в виде схемы 4-1-4-1.

В предстоящем поединке Венесуэла однозначно воспользуется своими сильными сторонами, а именно флангами и стандартными положениями. Все-таки Рондон был близок к тому, чтобы поразить ворота «избранных» как раз после удара головой. Он — главное оружие сборной в атаке.

Прогноз

7.20 и 1.51 — такие цифры стоят под исходами «П1» и «П2» соответственно. Ничейный исход оценивается коэффициентом 4.30.

Сборная Венесуэлы очень закрытая и без надобности она редко оголяет тылы. Мы склоняемся к тому, что впереди у гостей будет больше свободы действий в связи с характером оборонительной игры боливийской команды.

Прогнозируем, что «красные» забьют первыми и затем уже не отпустят соперника, тем самым не дав ему разгуляться в атаке. Предлагаем вариант «обе забьют: нет» за 1.76. Также возможен исход «Венесуэла выиграет и не пропустит». Коэфф составляет 2.30. 0