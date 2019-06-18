Румыния U21 — Хорватия U21. Прогноз (к.) и ставки на матч чемпионата Европы-2019 U21 18 июня 2019 года

В первом туре молодежного чемпионата Европы-2019 группы С в Сан-Марино в городе Серравалле пройдет поединок между сборными Румынии и Хорватии. Начало игры — в 19:30 по мск Прогноз на Румыния U21 — Хорватия U21.

Румыния U21

Сборная Румынии смогла выиграть свою квалификационную группу, опередив команды Португалии, Боснии, Уэльса, Швейцарии и Лихтенштейна.

За десять матчей отборочного турнира румыны выиграли семь встреч при трех ничьих. Мировые пришлись на домашние поединки с швейцарцами и португальцами (по 1:1), а также выездную с валлийцами (0:0).

В этих встречах Румыния смогла отличиться 19-ю забитыми мячами, пропустила в свои лишь четыре гола. Шесть из десяти игр в отборе румыны сохранили свои ворота на замке.

После завершения отборочного цикла «трехцветные» провели две товарищеские игры, где сначала расписали мировую с Бельгией (3:3), а затем уступили Испании (0:1).

Хорватия U21

«Шашечные» также стали победителями свой отборочной группы. Они обогнали в турнирной таблице Грецию, Чехию, Белоруссию, Молдавию и Сан-Марино.

Хорваты теряли очки в двух встречах из десяти, проиграв один раз при одном ничейном результате. Уступили в гостях чехам со счетом 1:2, разошлись миром с греками (1:1) также на выезде.

За весь квалификационный этап сборная Хорватии отметилась 31-м точным попаданием, в свои ворота она пропустила только пять мячей. Балканцы также шесть из десяти игр не пропускали в отборе.

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При подготовке к финальной части чемпионата Европы-2019 Хорватия провела три контрольные встречи. Еще в прошлом году проиграла Швейцарии (1:4) и сыграла вничью с Италией (2:2), а накануне смогла одолеть Данию — 1:0.

Прогноз на Румыния U21 — Хорватия U21

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение сборной Хорватии. На ее победу предлагают — 2.00.

На победу сборной Румынии дают — 3.80, ничья оценена — в 3.35.

Прогнозируем, что румыны, у которых в составе имеются уже зрелые футболисты, не проиграют в стартовом поединке континентального первенства. 0