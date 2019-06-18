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    Устоят ли румыны в игре с хорватами?

    Румыния U21 — Хорватия U21. Прогноз (к.) и ставки на матч чемпионата Европы-2019 U21 18 июня 2019 года

    Прогнозы на Чемпионат Европы по футболу до 21 года Прогнозы на сборную Румынии Прогнозы на сборную Хорватии
    Прогноз на Румыния U21 — Хорватия U21
    Янис Хаджи
    В первом туре молодежного чемпионата Европы-2019 группы С в Сан-Марино в городе Серравалле пройдет поединок между сборными Румынии и Хорватии. Начало игры — в 19:30 по мск Прогноз на Румыния U21 — Хорватия U21.

    Румыния U21

    Сборная Румынии смогла выиграть свою квалификационную группу, опередив команды Португалии, Боснии, Уэльса, Швейцарии и Лихтенштейна.

    За десять матчей отборочного турнира румыны выиграли семь встреч при трех ничьих. Мировые пришлись на домашние поединки с швейцарцами и португальцами (по 1:1), а также выездную с валлийцами (0:0).

    В этих встречах Румыния смогла отличиться 19-ю забитыми мячами, пропустила в свои лишь четыре гола. Шесть из десяти игр в отборе румыны сохранили свои ворота на замке.

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    • После завершения отборочного цикла «трехцветные» провели две товарищеские игры, где сначала расписали мировую с Бельгией (3:3), а затем уступили Испании (0:1).

    Хорватия U21

    «Шашечные» также стали победителями свой отборочной группы. Они обогнали в турнирной таблице Грецию, Чехию, Белоруссию, Молдавию и Сан-Марино.

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    Хорваты теряли очки в двух встречах из десяти, проиграв один раз при одном ничейном результате. Уступили в гостях чехам со счетом 1:2, разошлись миром с греками (1:1) также на выезде.

    За весь квалификационный этап сборная Хорватии отметилась 31-м точным попаданием, в свои ворота она пропустила только пять мячей. Балканцы также шесть из десяти игр не пропускали в отборе.

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    При подготовке к финальной части чемпионата Европы-2019 Хорватия провела три контрольные встречи. Еще в прошлом году проиграла Швейцарии (1:4) и сыграла вничью с Италией (2:2), а накануне смогла одолеть Данию — 1:0.

    Прогноз на Румыния U21 — Хорватия U21

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение сборной Хорватии. На ее победу предлагают — 2.00.

    На победу сборной Румынии дают — 3.80, ничья оценена — в 3.35.

    Прогнозируем, что румыны, у которых в составе имеются уже зрелые футболисты, не проиграют в стартовом поединке континентального первенства. 0

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    Румыния U21 — Хорватия U21. Прогноз (к.) и ставки на матч чемпионата Европы-2019 U21 18 июня 2019 года. Прогноз на Румыния U21 — Хорватия U21. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
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