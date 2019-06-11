Венгрия — Уэльс. Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч отбора к Евро-2020 11 июня 2019 года

Во вторник лидер группы E в отборочном цикле Евро-2020, сборная Венгрии, будет играть против Уэльса на стадионе «Групама» в Будапеште. Начало матча в 21:45 по мск. Прогноз на Венгрия — Уэльс.

Венгрия

Несмотря на то, что Венгрия проиграла в первом туре Словакии 2:0, команда возглавляет свою группу. Все благодаря победам над Хорватией (2:1) и Азербайджаном (1:3).

Выходит, что венгры имеют 6 очков. Разница голов составляет +1. Точно такие же результаты сейчас демонстрирует Хорватия. Так как хорваты не будут играть из-за отсутствия соперника, у хозяев появится возможность выйти в однозначные лидеры рейтинга E.

Все прогнозы на Евро-2020

«Волшебные мадьяры» хорошо играют дома. Они выиграли 4 последних выступления в родных стенах. Делали они это практически с одинаковой результативностью — забивали по 2 гола. Также стоит отметить, что за этот период в сетку «трехцветных» попало всего 2 мяча.

Уэльс

Британцам победа просто необходима. В любом случае им нельзя проигрывать, поскольку это уведет их от второй строчки. В случае победы гости могут попасть на вторую или первую строчку, но все будет зависеть от разницы голов.

Пока что статистика Уэльса такая: 3 набранных балла в 2 матчах, 2 забитых и 2 пропущенных гола. В первом туре сборная обыграла дома Словакию с минимальным счетом 1:0, а во втором — проиграла Хорватии 2:1.

Словакия идет по пятам и если «драконы» не выиграют, они могут упасть в турнирной таблице.

В 2016 году команда дошла до полуфинала чемпионата Европы, где проиграла Португалии 2:0. Так что опыт успешных выступлений на Евро у гостей присутствует.

Прогноз

Сборная Уэльса выиграла 3 прошлых поединка с Венгрией. Во всех этих играх «красные» забивали не менее двух голов.

Линия у букмекеров следующая: 2.85 на победу Венгрии, 2.65 на победу Уэльса и 3.05 на ничью.

Британцам нельзя терять очки и они это знают. Венгры заинтересованы оторваться от Хорватии, пока есть возможность. Все же хозяева сейчас лучше выступают дома, чем гости на выезде, поэтому сделаем ставку на первых. «Победа Венгрии в один мяч или ничья» с коэффициентом 1.89 — вот такой вариант мы предлагаем. 0