Сенегал U20 — Польша U20. Прогноз (к. 5.80) на U20 ЧМ-2019 29 мая 2019 года

В среду, 29 мая, в 21.30 мск на чемпионате мира 2019 года среди игроков в возрасте до 20-ти лет в Польше сыграют представители группы A — сборные Сенегала и Польши. Прогноз на Сенегал U20 — Польша U20.

Сенегал

По итогам первых двух туров сборная Сенегала имеет стопроцентный результат. Сперва в первом матче она разгромила Таити со счетом 3:0, а затем победила Колумбию 2:0.

Африканцы квалифицировались на молодежный мундиаль через чемпионат своего континента U20, заняв на том турнире второе место, уступив в финале Мали по пенальти.

На минувшем чемпионате мира, который прошел в Южной Корее в 2017 году, сенегальцы прекратили выступление на стадии 1/8 финала, проиграв на том этапе Мексике (0:1).

Для сборной это уже третье появление на мировом форуме. Лучшим достижением команды является четвертое место в 2015 году.

Польша

Команда Польши неудачно стартовала на домашнем турнире, проиграв Колумбии 0:2. Но затем ей удалось реабилитироваться и разгромить Таити 5:0, благодаря чему занимает второе место перед заключительным туром.

Предыдущий раз сборная U20 выступала на мировом форуме в 2007 году в Канаде. На том турнире поляки прекратили выступление на стадии 1/8 финала, проиграв Аргентине (1:3), которая в итоге и стала победителем первенства.

«Белые орлы» в Элит-раунде континентального первенства сезона 2018/19 заняли седьмое место из восьми команд, одержав за весь розыгрыш две победы при пяти поражениях.

Сезоном ранее поляки в элитной европейской лиге были последними из восьми коллективов, выиграв только один матч при двух ничьих и четырех поражениях.

Прогноз

Букмекеры отдают небольшое предпочтение африканцам, коэффициент на победу которых равен 2,25, тогда как успех европейцев оценивается в 2,80, а ничья — в 3,10.

Рекомендуем ставить на то, что Польша выиграет, и обе команды забьют за 5,80. 0