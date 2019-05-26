Сенегал U20 — Колумбия U20. Прогноз (к. 5.00) на U20 ЧМ-2019 26 мая 2019 года

В воскресенье, 26 мая, на чемпионате мира 2019 года среди игроков в возрасте до 20-ти лет в Польше стартуют представители группы A — сборные Сенегала и Колумбии. Прогноз на Сенегал U20 — Колумбия U20.

Сенегал

Сенегал — первая африканская команда, прошедшая квалификацию на ЧМ-2019. Сборная была полуфиналистом на позапрошлом турнире в 2015 году.

Это уже второе первенство для коллектива в этом году после Кубка африканских наций в соответствующем возрасте. В финальном матче, который состоялся в феврале, он проиграл Мали (1:1) по пенальти.

В стартовом поединке ЧМ-2019 подопечные Юссуфа Дабо разгромили Таити со счетом 3:0. Этот успех позволил им возглавить группу, опережая грядущего соперника по разнице мячей.

Колумбия

Колумбия заняла четвертое место в южноамериканском чемпионате U-20, которое принесло ей путевку на ЧМ. Сборными, которые опередили ее в таблице, были Эквадор, Аргентина и Уругвай.

В предыдущих пяти матчах во всех турнирах коллектив потерпел два поражения. Однако в трех предыдущих поединках он не уступил ни разу, выиграв дважды.

В стартовом поединке ЧМ-2019 подопечные Артуро Рейеса победили хозяйку турнира Польшу со счетом 2:0. Этот успех позволил им стать вторыми в таблице группы после первого тура, уступая грядущему сопернику по разнице мячей.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом южноамериканцев, коэффициент на победу которых равен 1,91, тогда как успех африканцев оценивается в 3,80, а ничья — в 3,00.

Рекомендуем ставить на то, что Колумбия выиграет, и обе команды забьют за 5,00. 0