Сенегал U20 — Колумбия U20. Прогноз (к. 5.00) на U20 ЧМ-2019 26 мая 2019 года

Сенегал
Сенегал — первая африканская команда, прошедшая квалификацию на ЧМ-2019. Сборная была полуфиналистом на позапрошлом турнире в 2015 году.
Это уже второе первенство для коллектива в этом году после Кубка африканских наций в соответствующем возрасте. В финальном матче, который состоялся в феврале, он проиграл Мали (1:1) по пенальти.
В стартовом поединке ЧМ-2019 подопечные Юссуфа Дабо разгромили Таити со счетом 3:0. Этот успех позволил им возглавить группу, опережая грядущего соперника по разнице мячей.
Колумбия
Колумбия заняла четвертое место в южноамериканском чемпионате U-20, которое принесло ей путевку на ЧМ. Сборными, которые опередили ее в таблице, были Эквадор, Аргентина и Уругвай.
В предыдущих пяти матчах во всех турнирах коллектив потерпел два поражения. Однако в трех предыдущих поединках он не уступил ни разу, выиграв дважды.
В стартовом поединке ЧМ-2019 подопечные Артуро Рейеса победили хозяйку турнира Польшу со счетом 2:0. Этот успех позволил им стать вторыми в таблице группы после первого тура, уступая грядущему сопернику по разнице мячей.
Прогноз
Букмекеры считают фаворитом южноамериканцев, коэффициент на победу которых равен 1,91, тогда как успех африканцев оценивается в 3,80, а ничья — в 3,00.
Рекомендуем ставить на то, что Колумбия выиграет, и обе команды забьют за 5,00. 0