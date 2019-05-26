«Динамо» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч чемпионата России 26 мая 2019 года

В воскресенье, 26 мая, московское «Динамо» примет тульский «Арсенал» в рамках заключительного тура чемпионата России. Встреча пройдет на новом стадионе бело-голубых — «ВТБ Арене», и начнется в 14:00. Прогноз на «Динамо» — «Арсенал».

«Динамо»

Бело-голубые заканчивают сезон пятиматчевой серией без побед, которая началась с гостевого поражения от «Зенита» (0:2) в конце апреля.

Следующие четыре матча «Динамо» свело вничью, дома разойдясь миром с «Ахматом» (0:0), упустив выездную победу над ЦСКА (2:2) на последних минутах и сыграв безголевую домашнюю ничью с «Ростовом».

Все прогнозы на РПЛ

В последнем матче «Динамо» упустило выездную победу над «Енисеем» (2:2) и с 32 очками занимает 12 место в таблице РПЛ, ниже которого уже не опустится, да и выше вряд ли поднимется.

Разница мячей 25-25, лучший бомбардир — Евгений Луценко с 4 голами.

«Арсенал»

Тульский клуб в мае выступает куда успешнее соперника, обыграв на своем поле «Локомотив» (2:0) и справившись на выезде в Каспийск с «Анжи» (1:0).

Затем подопечные Игоря Черевченко вылетели из Кубка России, сыграв в ответном полуфинальной встрече вничью с «Уралом» (2:2) на своем поле — первый матч закончился со счетом 0:1.

Календарь и таблица РПЛ

В последнем матче «Арсенал» был разгромлен на выезде «Краснодаром» со счетом 0:3, заняв в итоге 6-е место в таблице РПЛ, которое они сохранят при любом исходе матча. Туляки получили и путевку в Лигу Европы.

Разница мячей в РПЛ у «Арсенала» 37-30, лучший бомбардир — Зелимхан Бакаев с 8 голами, еще 7 забил Лука Джорджевич.

В первом круге «Арсенал» сыграл вничью с «Динамо» — 0:0. В лазарете команды голкипер Михаил Левашов и хавбек Михаил Александров.

Прогноз

Букмекеры считают «Динамо» фаворитом матча. На победу команды хозяев дается коэффициент 2,00, тогда как на ничью — 3,40, а на успех «Арсенала» — 4,10.

Тульский клуб лучше провел концовку сезона и в целом выступил удачнее, но на новом стадионе «Динамо» постарается не ударить в грязь лицом и как минимум не проиграет.

Два последних домашних матча «Динамо» прошли без голов, вряд ли матч будет очень результативным. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,65 и «Обе забьют — нет» за 1,75. 0