Мексика U20 — Италия U20. Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч молодежного чемпионата мира до 20 лет 23 мая 2019 года

В стартовом поединке молодежного чемпионат мира U20 группы Б, который пройдет на полях Польши, сойдутся сборные Мексики и Италии. Начало встречи — в 19:00 по мск. Прогноз на Мексика U20 — Италия U20.

Мексика U20

На минувшем мировом форуме мексиканская дружина дошла до четвертьфинала, где минимально проиграла (0:1) будущим чемпионам мира — сборной Англии.

После ЧМ мексиканцы приняли участие в чемпионате КОНКАКАФ до 20 лет. На континентальном турнире Мексика добралась до финала, в котором уступила хозяева первенства — сборной США (0:2).

В 2019 году «трехцветные» провели пять товарищеских матчей, проиграв в четырех из них. Сначала они оказались слабее своих одногодок из Голландии (2:3), а затем были разбиты командой Чехии U21 (0:4).

Потом состоялась ничья с Саудовской Аравией (1:1), после чего было два поражения кряду от Колумбии и Новой Зеландии (по 1:3).

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Помимо сборной Италии в этом квартете также выступают команды Японии и Эквадора.

Италия U20

«Скуадра Адзурра» на ЧМ в 2017 году завоевала бронзовые награды. В полуфинале она проиграла англичанам (1:3), а в матче за третье место по пенальти одолела Уругвай.

Затем итальянцы приняли участие в двух турнирах Элит-раундах ЧЕ. В сезоне 2017/18 они заняли четвертое место среди восьми команд. В этом розыгрыше Италия добилась двух побед, один матч свела вничью и четыре игры проиграла.

В чемпионате 2017/18 года аппенинцы замкнули турнирную таблицу в Элит-раунде, одержав сего лишь одну победу при одной ничьей и пяти поражениях.

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Между собой в этой вековой категории эти сборные между собой не встречались.

Прогноз на Мексика U20 — Италия U20

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение сборной Италии. На ее победу предлагают — 2.30.

На победу Мексики дают — 3.30, ничья оценена — в 3.20.

Прогнозируем, что итальянцы, у которых большинство футболистов имеют опыт выступления в Серии А, должны победить. Но перестрахуемся и поставим на них с форой 0. 0