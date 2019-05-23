Мексика U20 — Италия U20. Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч молодежного чемпионата мира до 20 лет 23 мая 2019 года

Мексика U20
На минувшем мировом форуме мексиканская дружина дошла до четвертьфинала, где минимально проиграла (0:1) будущим чемпионам мира — сборной Англии.
После ЧМ мексиканцы приняли участие в чемпионате КОНКАКАФ до 20 лет. На континентальном турнире Мексика добралась до финала, в котором уступила хозяева первенства — сборной США (0:2).
В 2019 году «трехцветные» провели пять товарищеских матчей, проиграв в четырех из них. Сначала они оказались слабее своих одногодок из Голландии (2:3), а затем были разбиты командой Чехии U21 (0:4).
Потом состоялась ничья с Саудовской Аравией (1:1), после чего было два поражения кряду от Колумбии и Новой Зеландии (по 1:3).
Помимо сборной Италии в этом квартете также выступают команды Японии и Эквадора.
Италия U20
«Скуадра Адзурра» на ЧМ в 2017 году завоевала бронзовые награды. В полуфинале она проиграла англичанам (1:3), а в матче за третье место по пенальти одолела Уругвай.
Затем итальянцы приняли участие в двух турнирах Элит-раундах ЧЕ. В сезоне 2017/18 они заняли четвертое место среди восьми команд. В этом розыгрыше Италия добилась двух побед, один матч свела вничью и четыре игры проиграла.
В чемпионате 2017/18 года аппенинцы замкнули турнирную таблицу в Элит-раунде, одержав сего лишь одну победу при одной ничьей и пяти поражениях.
Между собой в этой вековой категории эти сборные между собой не встречались.
Прогноз на Мексика U20 — Италия U20
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение сборной Италии. На ее победу предлагают — 2.30.
На победу Мексики дают — 3.30, ничья оценена — в 3.20.
Прогнозируем, что итальянцы, у которых большинство футболистов имеют опыт выступления в Серии А, должны победить. Но перестрахуемся и поставим на них с форой 0. 0