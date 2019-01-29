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    «Хаддерсфилд» — «Эвертон». Прогноз на матч 24 тура английской Премьер-лиги 29 января 2019 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Хаддерсфилд Таун Эвертон
    Прогноз на «Хаддерсфилд» — «Эвертон»
    «Эвертон» редко выигрывает в последнее время
    На стадионе «Джона Смита» состоится поединок 24 тура английской Премьер-лиги, в котором примут участие «Хаддерсфилд» и «Эвертон». Начало встречи в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Хаддерсфилд» — «Эвертон».
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    «Хаддерсфилд»

    «Хаддерсфилд» находится на дне в турнирной таблице Премьер-лиги. В 23-х поединках чемпионата коллектив заработал всего лишь 11 очков и отстает от спасительной 17-й позиции на 10 баллов.

    До позапрошлого тура у «Терьеров» была девятиматчевая проигрышная серия с учетом всех турниров. Непосредственно в АПЛ за этот период они уступили в восьми играх.

    В 22-м туре команда сыграла на выезде вничью против «Кардиффа» (0:0), но это все равно не помогло Давиду Вагнеру остаться у ее руля. После поражения от «Манчестер Сити» (0:3) его на постоянной основе сменил Ян Зиверт.

    «Эвертон»

    «Эвертон» находится на 11-м месте — в его активе 30 очков. При успешном стечении обстоятельств «Ириски» могут оказаться даже на 7-й позиции, но для этого нужно побеждать в следующем поединке.

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    Команда выиграла только три раза в последних 12-ти матчах АПЛ. Одолеть мерсисайдцам удалось «Бернли» (5:1) на выезде и «Борнмут» (2:0) дома в чемпионате, а также — «Линкольн» (2:1) в Кубке Англии.

    Календарь и таблица АПЛ

    В прошлых двух матчах коллектив из Ливерпуля потерпел поражения. И если неудача против «Саутгемптона» стала очередной в рамках национального первенства, то фиаско в дуэли против «Миллуолла» (2:3) оставило его за пределами кубка страны.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,00, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,00, а ничья — в 3,30.

    Рекомендуем ставить на то, что «Эвертон» выиграет, и обе команды забьют за 4,20. 0

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    Прогноз на «Хаддерсфилд» — «Эвертон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.20. На стадионе «Джона Смита» состоится поединок 24 тура английской Премьер-лиги, в котором примут участие «Хаддерсфилд» и «Эвертон». Начало встречи в 22:45 по московскому времени.
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