«Атлетико» — «Леванте». Прогноз на матч 19 тура испанской Примеры 13 января 2019 года

В воскресение на стадионе «Ванда Метрополитано» состоится матч между командами «Атлетико» Мадрид и «Леванте». Поединок будет проводиться в рамках 19 тура испанской примеры. Начало в 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Атлетико» — «Леванте».

«Атлетико»

Мадридский «Атлетико» на втором месте в турнирной таблице и ведет борьбу за чемпионство с «Барселоной». У команды 35 баллов и отставание от «каталонцев» составляет 5 очков. Сзади подопечных Семионе поджимает «Севилья», у которой 33 пункта.

В 6 последних матчах «Атлетико» набрал 13 очков благодаря трем победам и трем ничейным результатам. В прошлый раз был поединок на выезде с «Севильей» (1:1). За аналогичный период в домашних стенах «матрасники» одержали 5 побед и один раз сыграли вничью.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

На домашнем поле мадридский коллектив не пропустил в двух последних играх. Кроме того, команду Семионе не могут выиграть уже 15 встреч подряд.

Не смогут поучаствовать в матче Диего Коста, Ньигес, Лукас и Луис. Остальные футболисты готовы продолжать борьбу за чемпионство.

«Леванте»

«Леванте» на десятой строчке с 23 очками. В случае успеха у гостей будет шанс близко подойти к еврокубковой зоне, но вот поражение точно откинет команду вниз примерно на две-три позиции.

«Леванте» не может победить в последних четырех играх чемпионата Испании. В гостевых вступлениях аналогичная ситуация. В прошлый раз соперник «матрасников» встречался с «Жироной» на своем поле и сумел набрать лишь один балл.

Перед этим было два поражения кряду — от «Барселоны» 0:5 и «Райо Вальекано» 2:1.

Есть травмированные футболисты. Это Поштиго и Садику. Гарсия и Луна под вопросом, но, скорее всего, что эти игроки смогут попасть в заявку на матч.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение «Атлетико» — 1,28 против 13,5. Победа «матрасников» очень вероятна, поскольку они победили в 9 последних домашних поединках. Также команда мало пропускает на своем поле в последнее время.

Стоит отметить, что мадридский клуб уже девять раз подряд побеждал «Леванте», если учитывать все испанские турниры, а прошлая игра между этими командами завершилась со счетом 3:0 в пользу «полосатых». В 5 из 6 последних домашних поединков «Атлетико» забивалось не более трех голов.

Мы прогнозируем, что футболисты Семионе снова выиграют и общий тотал матча будет меньше 3,5. На этот вариант дается коэффициент 2,10. 0