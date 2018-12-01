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    Много борьбы и минимум забитых мячей

    «Анжи» — «Уфа». Прогноз и ставки на матч РПЛ 1 декабря 2018 года

    РПЛ Футбол России Анжи Уфа
    Прогноз на «Анжи» — «Уфа»
    Футболисты «Анжи»
    В матче 16-го тура российской Премьер-лиги «Анжи» 1 декабря в Каспийске сыграет с «Уфой». Начало — в 19:00 по Москве. Прогноз на «Анжи» — «Уфа».
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    «Анжи»

    «Орлы» закончили первый круг в зоне переходных матчей, набрав в 15 поединках чемпионата 14 очков и опережают своего предстоящего противника только по дополнительным показателям.

    В последних двух домашних поединках махачкалинцы заработали четыре очка. Сначала они расправились с «Енисеем» со счетом 2:1, а в минувшем туре поделил очки с «Рубином» (1:1).

    А вот выездные игры закончились только поражениями. Поочередно «желто-зеленые» были повержены «Ростовом» (0:1) и тульским «Арсеналом» (0:2) в чемпионате, а также «Спартаком» (0:1) в Кубке.

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    • Шесть домашних матчей в этом чемпионате принесли «Анжи» две победы, одну ничью и три поражения, разница забитых и пропущенных — 6:12.

    «Уфа»

    Уфимцы заработали тоже 14 очков в 15 матчах российского первенства, но уступают своим конкурентам по дополнительным показателям идут в зоне прямого вылета.

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    В ноябре «горожане» провели три поединка в Премьер-лиге, где две встречи они проиграли и одну выиграли. Уступили на своем поле «Крыльям Советов» со счетом 1:2 и в минувшем туре проиграли в гостях «Оренбургу» — 0:1.

    Смогли переиграть на своей территории московский «Спартак» (2:0). Также в ноябре «Уфа» успела выиграть мини-турнир на Кипре.

    В первом круге чемпионата уфимцы не смогли одержать ни одной выездной победы. В шести гостевых играх они три матча свели вничью и столько же проиграли, разница мячей — 3:8.

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    • В поединке первого круга, который состоялся в Уфе, хозяева взяли верх со счетом 3:0. В прошлом сезоне оппоненты обменялись домашними победами (1:0 и 2:3).

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На их победу предлагают — 2.20.

    На победу хозяев дают — 4.00, ничья оценена — в 3.05.

    В игре двух аутсайдеров чемпионата не приходится ждать большого количества забитых мячей. В предстоящем матче ТМ 2,0 — хороший вариант. 0

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    Прогноз на «Анжи» — «Уфа». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75. В матче 16-го тура российской Премьер-лиги «Анжи» 1 декабря в Каспийске сыграет с «Уфой». Начало — в 19:00 по Москве.
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