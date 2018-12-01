«Анжи» — «Уфа». Прогноз и ставки на матч РПЛ 1 декабря 2018 года

В матче 16-го тура российской Премьер-лиги «Анжи» 1 декабря в Каспийске сыграет с «Уфой». Начало — в 19:00 по Москве. Прогноз на «Анжи» — «Уфа».

«Анжи»

«Орлы» закончили первый круг в зоне переходных матчей, набрав в 15 поединках чемпионата 14 очков и опережают своего предстоящего противника только по дополнительным показателям.

В последних двух домашних поединках махачкалинцы заработали четыре очка. Сначала они расправились с «Енисеем» со счетом 2:1, а в минувшем туре поделил очки с «Рубином» (1:1).

А вот выездные игры закончились только поражениями. Поочередно «желто-зеленые» были повержены «Ростовом» (0:1) и тульским «Арсеналом» (0:2) в чемпионате, а также «Спартаком» (0:1) в Кубке.

Шесть домашних матчей в этом чемпионате принесли «Анжи» две победы, одну ничью и три поражения, разница забитых и пропущенных — 6:12.

«Уфа»

Уфимцы заработали тоже 14 очков в 15 матчах российского первенства, но уступают своим конкурентам по дополнительным показателям идут в зоне прямого вылета.

В ноябре «горожане» провели три поединка в Премьер-лиге, где две встречи они проиграли и одну выиграли. Уступили на своем поле «Крыльям Советов» со счетом 1:2 и в минувшем туре проиграли в гостях «Оренбургу» — 0:1.

Смогли переиграть на своей территории московский «Спартак» (2:0). Также в ноябре «Уфа» успела выиграть мини-турнир на Кипре.

В первом круге чемпионата уфимцы не смогли одержать ни одной выездной победы. В шести гостевых играх они три матча свели вничью и столько же проиграли, разница мячей — 3:8.

В поединке первого круга, который состоялся в Уфе, хозяева взяли верх со счетом 3:0. В прошлом сезоне оппоненты обменялись домашними победами (1:0 и 2:3).

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На их победу предлагают — 2.20.

На победу хозяев дают — 4.00, ничья оценена — в 3.05.

В игре двух аутсайдеров чемпионата не приходится ждать большого количества забитых мячей. В предстоящем матче ТМ 2,0 — хороший вариант. 0