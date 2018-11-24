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    «Динамо» прервет свою голевую засуху

    «Динамо» — «Енисей». Прогноз и ставки на матч РПЛ 24 ноября 2018 года

    РПЛ Футбол России Динамо Енисей
    Прогноз на «Динамо» — «Енисей»
    Дмитрий Хохлов
    В субботу, 24 ноября, в матче 15-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» на своем поле примет «Енисей». Начало поединка намечено на 14:00 по мск. Прогноз на «Динамо» — «Енисей».
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    «Динамо»

    «Бело-голубые» перед последним матчем первого круга находятся в шаге от зоны вылета. На данный момент они на 12 месте, набрав в 14 поединках 16 баллов и опережают опасную зону на два очка.

    Перед перерывом на матчи сборных подопечные Дмитрия Хохлова выдали серию из трех подряд безголевых ничьих. В этом отрезке они поделили очки с «Ахматом», ЦСКА и «Ростовом».

    С учетом кубкового поединка, в котором «Динамо» проиграло «Рубину» (0:1), оно не может забить в четырех встречах кряду. Последний раз «динамики» забивали месяц тому назад в ворота «Зенита» (1:0).

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    • В шести домашних встречах этого сезона столичный клуб добыл три победы, два раза сыграл вничью и один матч проиграл, разница мячей — 7:2.

    «Енисей»

    «Львы» замыкают турнирную таблицу РПЛ, заработав в 14 матчах первенства всего лишь шесть очков и отстают от 15 «Уфы» на семь баллов.

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    С учетом всех турниров у красноярской команды 7-матчевая безвыигрышная серия, а в чемпионате России она не побеждает еще более длительное время — девять игр.

    Последние четыре поединка дружина Дмитрия Аленичева проиграла. Уступила в двух встречах «Локомотиву» (0:3 — в чемпионате и 1:4 — в Кубке), а также были повержены «Анжи» (1:2) и «Краснодаром» в гостевых играх российского первенства.

    Выездные поединки сезона-2018/19 в РПЛ принесли «Енисею» только одну ничью при шести поражениях, разница забитых и пропущенных — 2:13.

    Календарь и таблица РПЛ

    Между собой оппоненты провели всего лишь три игры. В этих поединках два матча команды свели вничью и одну встречу выиграл «Енисей».

    Прогноз

    Хоть краснодарцы в истории противостояний с московским «Динамо» не проигрывали, но они на данный момент находится в ужасном состоянии.

    «Бело-голубые» на своей арены выступают неплохо, набирая очки в основном в домашних встречах. Прогнозируем победу хозяев в предстоящей игре, которые, к тому же, должны прервать свою сухую серию. 0

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    Прогноз на «Динамо» — «Енисей». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67. В субботу, 24 ноября, в матче 15-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» на своем поле примет «Енисей». Начало поединка намечено на 14:00 по мск.
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