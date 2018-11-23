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    Херрлих продолжит по-своему

    «Байер» — «Штутгарт». Прогноз и ставки на матч 12-го тура чемпионата Германии по футболу 23 ноября

    Бундеслига Футбол Германии Байер Штутгарт
    Прогноз на «Байер» — «Штутгарт»
    Хейко Херрлих
    В первом матче 12-го тура немецкой Бундеслиги 23 ноября «Байер» примет на своем поле «Штутгарт». Старт поединка — в 22:30 мск. Прогноз на «Байер» — «Штутгарт».
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    «Байер»

    Общее. Чем отличается немецкий чемпионат от других европейских «топов», так это отношением к наставникам своих клубов. Больше терпения, больше времени, больше шансов. Так, Хейко Херрлих продолжает возглавлять «Байер-04», несмотря на слабые результаты (13-е место в таблице).

    Собственно результаты. Последние пять матчей в рамках чемпионата Германии принесли «фармацевтам» только одну победу. Это была сумасшедшая выездная перестрелка с «Вердером» (6:2).

    В том поединке леверкузенцы продемонстрировали феноменальные для себя атакующие показатели. Если до этого на чужих полях они в среднем пробивали 8,5 раза за 90 минут, то в Бремене они нанесли 17 ударов, 10 из которых направили непосредственно в створ.

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    • Особенность. Однако не выездом единым. Обратите внимание на результаты первых таймов команды Хейко Херрлиха. В частности, в домашних матчах. В четырех поединках на «Бай-Арене» из пяти после первого тайма было больше одного гола.

    «Штутгарт»

    Общее. По сути, Маркус Вайнцирль работает с командой уже два месяца, но сколько-нибудь ощутимого результата пока не наблюдается. «Штутгарт» по-прежнему плотно торчит на дне турнирной таблицы с пятью проигранными матчами из последних семи и 8-ю набранными очками.

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    Собственно результаты. Дебют в новом клубе получился у Вайнцирля врагу не пожелаешь — 0:4 от «Боруссии Д». Но теперешний наставник «швабов» настоящий немец, а потому продолжил делать свое дело без уныния и нытья. Постепенно он доработал до победы в последнем туре над «Нюрнбергом» (2:0).

    В целом игра была равной: 13-10 по ударам, 4-3 по попаданиям в створ в пользу «автозаводцев». Просто «Штутгарт» удачно сыграл на резкой смене тактики — после ставки на контроль в первом тайме (59% владения и позиционные атаки) команда Вайнцирля перешла на контры (39%).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Особенность. Малое количество голов. Всего восемь за 11 матчей. При этом на своем поле — всего два. Это беда, учитывая, что нападающий Анастасиос Донис травмировал бедро, и срок его восстановления пока не известен.

    Прогноз

    Хейко Херрлих навряд ли отойдет от избранной манеры игры в атакующем ключе с первых минут домашнего поединка.

    Глядя на «дырявость» защитных порядков «Штутгарта» (24 пропущенных в 11-ти матчах), прогнозируем хотя бы один гол еще до перерыва.

    На это и поставим — «1-й тайм: "Байер" забьет» за 1,53. 0

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    Прогноз на «Байер» — «Штутгарт». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.53. В первом матче 12-го тура немецкой Бундеслиги 23 ноября «Байер» примет на своем поле «Штутгарт». Старт поединка — в 22:30 мск.
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