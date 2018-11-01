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    «Ростов» — «Зенит». Прогноз и ставки на матч Кубка России по футболу 1 ноября

    Кубок России Футбол России Ростов Зенит
    Прогноз на «Ростов» — «Зенит»
    Артем Дзюба
    В четверг, 1 ноября, «Ростов» на своем поле примет «Зенит» в рамках 1/8 финала Кубка России. Встреча, которая пройдет «Ростов Арене», начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Ростов» — «Зенит».
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    «Ростов»

    Футболисты «Ростова» в Кубке России стартовали с уверенной победы над «Сызранью 2003» (4:0), с которой играли не самым сильным составом.

    В российской Премьер-лиге по итогам 12 сыгранных туров «желто-синие» занимают четвертое место в турнирной таблице.

    В своем последнем матче подопечные Валерия Карпина обыграли «Анжи» (1:0), хотя перед этим уступили «Оренбургу» (0:1) и «Локомотиву» (1:2).

    Календарь и таблица РПЛ

    Серьезных кадровых проблем у «Ростова» на данный момент нет.

    «Зенит»

    Петербургский «Зенит» в 1/16 финала Кубка России тоже уверенно разобрался со своим соперником, разгромив «Волгарь» (4:0).

    В чемпионате России «сине-бело-голубые» продолжают удерживать лидерство, имея отрыв от ближайшего преследователя в шесть очков.

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    На прошлой неделе подопечные Сергея Семака обыграли «Крылья Советов» (1:0), реабилитировавшись за неожиданное поражение от «Динамо» (0:1).

    Также не стоит забывать, что «Зенит» играл в Лиге Европы, где победил «Бордо» (2:1) и вышел в лидеры своей группы.

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    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Зенита» — 2.20, победа «Ростова» — 3.50, ничья — 3.00.

    Данный расклад, вероятно, основывается на лидерстве питерцев в РПЛ, где они являются главными претендентами на чемпионство.

    Все прогнозы на РПЛ

    Однако у нас есть большие сомнения, что команда потянет войну на три фронта. «Сине-бело-голубым», как нам кажется, сейчас куда важнее сосредоточиться на чемпионате России и Лиге Европы.

    Не стоит забывать и о том, что у команды Сергея Семака случались провальные выезды — совсем недавно они проиграли «Динамо», а за неделю до этого уступили «Анжи».

    «Ростов» — довольно неуступчивая команда, особенно на своем поле. Мы бы присмотрелись к ставке «победа хозяев с форой 0» за 2.45.

    Альтернативный вариант — «хозяева не проиграют и тотал меньше 3,5» за 2.02. 0

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    Прогноз на «Ростов» — «Зенит». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.45. В четверг, 1 ноября, «Ростов» на своем поле примет «Зенит» в рамках 1/8 финала Кубка России. Встреча, которая пройдет «Ростов Арене», начнется в 19:00 по московскому времени.
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