«РБ Лейпциг» — «Шальке». Прогноз и ставки на матч Бундеслиги 28 октября 2018 года

В воскресенье, 28 октября, в 9-м туре немецкого чемпионата «РБ Лейпциг» примен на своей арене «Шальке». Игра начнется — в 17:30 по мск. Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Шальке».

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» неудачно стартовал в текущем сезоне чемпионата Германии. В первом туре «Быки» были разбиты на выезде дортмундской «Боруссией» (1:4), а во втором не сумели победить на своем поле «Фортуну» (1:1), сыграв вничью.

Но начиная с третьего тура красно-белые начали побеждать, когда выиграли у «Ганновера» (3:2) на своем поле. И хотя сразу вслед за этим команда довольствовалась ничьей против «Айнтрахта» (1:1) на выезде, с той поры она не знает поражений в шести матчах при двух ничьих, благодаря чему занимает шестое место в двух очках от зоны Лиги чемпионов.

Плохо начались дела для подопечных Ральфа Рангника и в групповом раунде Лиги Европы, где в первом раунде они уступили на своем поле «Зальцбургу» (2:3). Но как и в Бундеслиге, затем они одержали две победы — над «Русенборгом» (3:1) в гостях и «Селтиком» (2:0) дома.

«Шальке»

«Шальке» хорошо начал нынешнюю кампанию, обыграв в Кубке Германии «Швайнфюрт» со счетом 2:0. Тем не менее, затем неудачно стартовал в Бундеслиге, не добыв ни одного очка в трех турах.

По этой причине поражения от «Вольфсбурга» (1:2) в гостях, «Герты» (0:2) дома и гладбахской «Боруссии» (1:2) на выезде (1:2) отбросили команду на предпоследнее, 17-е место. Но даже после этого падения подопечные Доменико Тедеско уступили «Баварии» (0:2) на своем поле и «Фрайбургу» (0:1) в гостях.

Только 29 сентября действующий вице-чемпион Германии впервые выиграл в рамках национального первенства, что стало началом небольшой победной серии в три матча во всех турнирах. К сожалению для «Плутов», домашнее поражение от «Вердера» (0:2) и ничья с «Галатасараем» (0:0) не позволила оторваться от зоны вылета — сейчас коллектив занимает 15-е место.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,85, тогда как успех гостей оценивается в 4,00, а ничья — в 3,70.

Рекомендуем ставить на то, что «РБ Лейпциг» выиграет, и обе команды забьют за 3,50. 0