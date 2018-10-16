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    Продолжал ли шведы серию поражений словаков в Стокгольме?

    Швеция — Словакия. Прогноз и ставки на товарищеский матч 16 октября 2018 года

    Товарищеские матчи Сборная Словакии Сборная Швеции
    Прогноз на Швеция — Словакия
    Марек Гамшик
    Во вторник, 16 октября, на «Френдс Арена» в Стокгольме сборная Швеции будет принимать Словакию в рамках товарищеского поединка. Начало матча — в 21:45 мск. Прогноз на Швеция — Словакия.
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    Швеция

    Национальная сборная Швеции пока не побеждала в Лиге наций, чего от нее однозначно ждут болельщики после успеха на ЧМ-2018, где команда сумела пробиться в четвертьфинал.

    В своем стартовом матче в Стокгольме потерпела поражение от Турции 2:3. На голы Исаака Телина и Виктора Классона подопечные Мирчи Луческу ответили дублем Эмре Акбабы и Хакана Чалханоглу, переломив ход встречи.

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    Далее был выезд в Калининград и нулевая ничья с Россией. Кроме того, еще в сентябре «сине-желтые» в гостях уступили команде Австрии (0:2) в товарищеской встрече.

    Златана Ибрагимовича у шведов больше нет. Более того, главный тренер Янне Андерссон всегда готов дать шанс резервистам, хотя и отступать нельзя — игра пройдет в домашних стенах.

    Словакия

    После трех товарищеских матчей на три исхода сборная Словакии стартовала в Лиге наций. Визит во Львов к местной сборной Украины оказался для «соколов» весьма неудачным. Что по результату (проигрыш 0:1), что по игре.

    Что и говорить, если Степаненко и Ракицкий нанесли по три удара по воротам Дубравки. А это, напомним, опорник и центрбек. То есть шибко много словаки позволили украинцам. Сами же «представители» сподобились всего на одно попадание в створ ворот Андрея Пятова.

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    Если тренерский штаб и провел «работу над ошибками», то встреча с Чехией 13 октября этого не продемонстрировала. Произошло еще одно поражение — 1:2.

    Первый тайм прошел без голов, а во втором первыми вышли вперед чехи, но на 62-й минуте Марек Гамшик сравнял счет. Уже на 76-й чехи сумели вырвать победу. Таким образом, у словаков ноль очков и товарищеская игра на носу.

    Прогноз

    В последний раз команды встречались в товарищеской игре, которая прошла в Абу-Даби еще в январе прошлого года. Тогда словаки пережили настоящее унижение — 0:6.

    Игра будет товарищеской, тренеры смогут посмотреть резервистов и опробовать какие-то новые звязи на поле. Самый надежный вариант — обе команды забьют за 2,01. 0

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    Прогноз на Швеция — Словакия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.01. Во вторник, 16 октября, на «Френдс Арена» в Стокгольме сборная Швеции будет принимать Словакию в рамках товарищеского поединка. Начало матча — в 21:45 мск.
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