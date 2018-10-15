Хорватия — Иордания. Прогноз и ставки на товарищеский матч 15 октября 2018 года

В понедельник, 15 октября, сборная Хорватии на своем поле будет принимать команду Иордании в рамках товарищеского матча. Поединок в Риеке начнется в 21.45 по Москве. Прогноз на Хорватия — Иордания.

Хорватия

Еще на чемпионате мира сборная Хорватии играла натужно. Победы давались ей с неимоверными усилиями. Весь плей-офф команда Златко Далича шла рука об руку с овертаймом. Дважды дело доходило до серии пенальти.

Поэтому нынешние неудачи «Шашечных» нельзя назвать случайными — в них просматривается ясная и четкая закономерность. Первопричина — не налаженное взаимодействие игроков Златко Далича в средней линии и атаке.

В первом туре Лиги наций так и вовсе жалко было смотреть: «Пламенные» совсем не горели и за 90 минут всего лишь раз потревожили ворота Давида Де Хеа, тогда как команда Испании отгрузила гостям шесть голов. После этого балканцы довольствовались ничьей против Англии (0:0), что довело безвыигрышную серию сборной до четырех поединков.

Иордания

Сборная Иордании потеряла шансы пробиться на чемпионат мира 2018 года еще в марте 2016 года — настолько рано в Азии проходит отборочный цикл и настолько рано она прекратила борьбу. Команда заняла второе место в своей группе и по дополнительным показателям уступила конкурентам место в третьем раунде.

Пока на остальных континентах в самом разгаре была квалификация на российский мундиаль, «Рыцари» уже боролись за выходи в финальную часть чемпионата Азии. На этот раз им удалось решить задачу, заняв первую позицию в одной группе с Камбоджей, Афганистаном и Вьетнамом.

После успешного отбора подопечные Джамаля Абу Абеда выиграли только один матч, когда в контрольной игре разгромили Кипр (3:0).

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В последующих трех коллектив уступил Ливану (0:1), а также сыграл вничью с одинаковым счетом 0:0 с Оманом и Албанией, потому не удивительно, что теперь команду возглавляет бельгиец Витал Боркелманс.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,13, тогда как успех гостей оценивается в 12,40, а ничья — в 7,65.

Рекомендуем ставить на тотал меньше 2,5 за 2,33. 0