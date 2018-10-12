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    «Янки» не планируют проигрывать

    США — Колумбия. Прогноз и ставки на товарищеский матч 12 октября 2018 года

    Товарищеские матчи Сборная США Сборная Колумбии
    Прогноз на США — Колумбия
    Бобби Вуд
    12 октября сборная США на своем поле примет команду Колумбии в товарищеском поединке. Начало матча — в 02:30 по мск. Прогноз на США — Колумбия.
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    США

    Американцы, которые не пробились на ЧМ-2018, последний официальный поединок проводили год тому назад, проиграв Тринидаду и Тобаго (1:2).

    После того поединка «звездно-полосатые» играли только в товарищеских встречах. До мундиаля они сыграли в шести контрольных поединках, где две игры выиграли, три свели вничью и одну проиграли.

    После завершения чемпионата мира сборная США провела два спарринга. Сперва в прошлом месяце «янки» на своем поле уступил Бразилии со счетом 0:2.

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    • А через несколько дней, также на своей территории, переиграли национальную команду Мексики со счетом 1:0, забив единственный мяч в середине второй половины игры.

    Колумбия

    «Кофейщики», в отличии от своего предстоящего соперника, пробились в финальную часть чемпионата мира-2018, где смогли дойти до 1/8 финала.

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    В своем квартете колумбийцы заняли первое место, набрав в трех матчах шесть очков. Сначала проиграли Японии (1:2), а затем два поединка выиграли у Польши (3:0) и Сенегала (1:0).

    В 1/8 финала сборная Колумбии уступила дорогу Англии, проиграв им в серии послематчевых пенальти (1:1 — основное и дополнительное время).

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    После мундиаля колумбийцы провели два контрольных поединка. Сперва обыграли Венесуэлу со счетом 2:1, а потом расписали мировую с Аргентиной (0:0).

    Последний раз эти сборные встречались в матче за бронзу на Кубке Америки-2016. Тогда со счетом 1:0 победили колумбийцы.

    Прогноз

    Сборная США последний раз обыгрывала команду Колумбии в далеком 2005 году в рамках товарищеского поединка (3:0).

    И хотя колумбийцы и будут считаться фаворитами этой встречи, прогнозируем, что на своем поле «янки» не проиграют. 0

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    Прогноз на США — Колумбия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90. 12 октября сборная США на своем поле примет команду Колумбии в товарищеском поединке. Начало матча — в 02:30 по мск.
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